Mersin Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon tutkunlarını bir kez daha aynı çatı altında buluşturdu. Bu yıl da NASA Space Apps Challenge kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük hackathonu, Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

NASA tarafından her yıl dünya genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte, katılımcılar gerçek dünya ve uzay problemlerine üretken çözümler geliştirmek için kıyasıya yarıştı. 48 saat süren hackathonda, yazılımcılar, tasarımcılar, mühendisler, bilim insanları ve teknoloji meraklıları ekipler halinde çalışarak, NASA’nın bu yıl belirlediği 19 farklı zorluk ‘challenge’ arasından seçtikleri konulara özgün projeler üretti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üçüncü kez ev sahipliği yaptığı hackathonda katılımcılara konaklama, çalışma alanı ve yemek desteği ayrıca iletişim ve organizasyon sağlayarak gençlerin teknoloji üretimine katkıda bulunmalarını teşvik etti.

Etkinliğe katılan gençler, 48 saat boyunca hem kod yazdı hem de fikir geliştirme, tasarım ve sunum süreçlerinde birlikte çalışarak takım ruhunu pekiştirdi. Yarışma sonunda geliştirilen projelerİN, NASA mühendisleri tarafından değerlendirileceği ve dereceye giren takımların ödüllendirileceği bildirildi.

"Global bir etkinliğin Mersin kısmını yapıyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, etkinlik hakkında bilgileri aktardı. Etkinliğin NASA tarafından tüm dünya genelinde aynı anda yapıldığını ve 150 bin kişi katılımlı olduğunu söyleyen Aşkın,"Burada NASA tarafından düzenlenen global bir etkinliğin Mersin kısmı yapıldı. Temel amaç; NASA tarafından belirlenmiş problemlere NASA’nın vermiş olduğu verilerle katılımcıların çözüm geliştirmesi. Bunu 48 saatlik bir Hackathon’da uyumadan yapıyorlar. Problemlere buldukları çözümleri NASA’nın sistemine yükleyecekler ve NASA tarafından değerlendirildikten sonra global anlamda 10 takım finalist olarak ödül alacak. Ayrıca NASA’ya ziyarette bulunacak" dedi.

"NASA’nın çalışmalarına ülke olarak katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıldır Hackathon yaptıklarını da söyleyen Aşkın, üniversite, ortaokul ve liseli öğrencilerin katıldığını kaydetti. Aşkın, "Hackathona Tarsus, Adana, Antalya, Elazığ ve Malatya’dan gelen üniversite öğrencileri var. Bu etkinliğin en güzel yanı birlikte bir hedefleri var ve o hedefe yönelik çözüm arıyorlar. Ayrıca farklı kültürlerin bir arada kaynaşması da sağlanıyor. Çocukların iletişim ve özgüvenleri artıyor. Biz bu etkinlikleri yapmaktan dolayı çok mutluyuz ve yapmaya da devam edeceğiz. Başkanımızın önderliğinde bu çalışmalara ülke olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.