Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Frankofon Film Festivali, farklı kültürlerden 7 filmi izleyiciyle buluşturarak sanata ve kültürlerarası diyaloğa katkı sundu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, Türkiye Fransız Kültür Merkezi (Institut Français) iş birliğiyle, 23-24-25 Mayıs tarihlerinde ‘Frankofon Film Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Frankofon Film Festivali, sinema aracılığıyla kültürel çeşitliliği ve uluslararası iş birliğini ön plana çıkarıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Frankofon Film Festivali ile sadece sanata değil, aynı zamanda kültürlerarası diyaloğa da güçlü bir katkı sunuyor. Festival, Mersin’i dünya sinemasıyla buluştururken, kentte yaşayanlara da farklı hayatlara ve hikâyelere dokunma fırsatı sunuyor.

Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen festival kapsamında; Fransızca konuşulan ülkelerden gelen kısa filmler, ödüllü yapımlar ve ilk kez Türkiye’de gösterilecek olan bağımsız filmler yer aldı. Festival, Mersin’i dünya sinemasıyla buluştururken, kentte yaşayanlara da farklı hayatlara ve hikâyelere dokunma fırsatı tanıdı.

"Toplamda 7 filmi, Mersinli sinemaseverlerle buluşturduk"

Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça festival hakkında bilgi vererek, "Frankofon Film Festivali, Fransız Kültür Festivali ile Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen uluslararası nitelikte bir film festivali. Bu sene de 23-24-25 Mayıs’ta festivalimizi Mersin’de sinemaseverlere sunduk" dedi.

Festival kapsamında gösterilen filmlerin özenle seçildiğinin altını çizen Akça, "Fransız Kültür Merkezinin seçmiş olduğu filmler üzerinden Fransa, Lüksemburg, İsviçre gibi ülkelerde seçilmiş ve uluslararası film festivallerinde ödüller kazanmış filmler listemizde yer aldı. Toplamda 7 filmi, 23-24 ve 25 Mayıs’ta 9 seansta Mersinli sinemaseverlerle buluşturduk" ifadelerine yer verdi.

"Farklı eğilimleri buluşturan ve keyifli zaman geçirten bir festival oldu"

Festivalde Fransız filmleri, Fransızca konuşulan filmler ya da Fransa’nın etrafında olan ülkelerin filmlerinin yer aldığını kaydeden Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Hakan Erkılıç, "Bu filmlerin içinde animasyonlar, 72 yılından kalan filmler, son dönemin gençlik öykülerini anlatan yapıtlar da vardı. 3 gün süren bu festivali Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz sağladı. Mersin’de kültür sanata, sinemaya ve sanat sinemasına ilgi duyanlara hitap eden bir programdı. Çok farklı eğilimleri bir araya getirerek, keyifli zaman geçirten bir festival oldu" sözlerine yer verdi.