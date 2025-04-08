Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, konferansta kanser hastalığında erken teşhisin önemine değinerek, "Kanser, ölümlere sebep olan hastalıklar arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemidir" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Akdeniz Belediyesi’nin katkılarıyla Ulusal Kanser Haftası kapsamında ’Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ temalı konferans düzenlendi. Halka açık düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yaparak, "Kanser, dünyada ve ülkemizde, ölümlere sebep olan hastalıklar arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemidir. Bakanlığımızın yürüttüğü kanser tarama programları, Akdeniz ilçemizde de büyük bir titizlikle uygulanmaktadır. İlçe sağlık müdürlüklerimize bağlı hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz tarama hizmeti sunulmakta ve erken teşhisle hayatta kalma oranları artırılmaktadır" diye konuştu.

Mersin’e ilişkin istatistiki verileri de değinen Ekici, "2024 yılında 48 bin 817 kişiye mamografi taraması yapılmış olup 638 kişi üst kuruma sevk edilmiş ve 35 kişi hastalık tanısı almıştır. 75 bin 745 kişiye HPV taraması yapılmış olup 2 bin 100 kişi üst kuruma sevk edilmiş ve 4 kişi hastalık tanısı almıştır. 96 bin 326 kişiye ise gaitada gizli kan taraması yapılmış 345 kişi üst kuruma sevk edilmiş 3 kişi hastalık tanısı almıştır"ifadelerini kullandı.

"Akdeniz Belediyesi ile iş birliği içindeyiz"

Kanser konusunda vatandaşların bilinç düzeyini arttırmak için Akdeniz Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Ekici, şöyle devam etti: "İlçemizde kadınların kanser taramalarına kolay erişimini sağlamak, erken teşhis farkındalığını artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje ile Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri ile Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezleri ve Sosyal Dayanışma Merkezlerinden faydalanan kursiyerleri ve yakınlarını KETEM taramalarına yönlendirme yaparak, erken teşhis konusunda farkındalık oluşturmaya amaçlıyoruz. Halk sağlığı açısından önemli bir görev üstlendiğimiz bu süreçte, kanserle mücadele sadece bu haftaya değil, yıl boyunca süren bir farkındalık ve bilinçlenme süreci olmalıdır. Hep birlikte, kanserle mücadelede farkındalık oluşturacak, erken teşhisin gücünden yararlanacak ve sağlıklı bir toplum için el birliğiyle çalışacağız."

Konferansta, Doç. Dr. Ayşe Kötek Sedef ve Uzm. Dr. Hanife Tezcan, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğu, kanser taramalarının önemi ve kanserden korunma yolları ile ilgili konularda sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.