Adıyaman Valisi Osman Varol, vatandaşlarla halk gününde bir araya geldi.

Toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla her hafta Salı günleri düzenlediği halk buluşmaları ile vatandaşları valilik makamında ağırlayarak ihtiyaç, talep ve önerilerini birebir dinleyen Vali Osman Varol, misafir ettiği her bir hemşerimizin sesine kulak vermeye, gönlüne ve yüreğine dokunarak dertlerini dinleyip çare bulmaya devam ediyor.

Çözüm ve sonuç odaklı gerçekleştirilen halk günü buluşmasında vatandaşlarımızı kapıda karşılayarak sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edip ihtiyaç, talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Vali Osman Varol, kendisine iletilen talep ve sorunları not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi.