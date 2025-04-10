Mersin’in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde yağan dolu tarım ürünlerine zarar verdi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, Mersin’in bazı bölgelerinde de ara ara etkili oluyor. Gece ve sabahın ilk saatlerinde Tarsus ilçesinde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Dolunun özellikle Cinköy, Dedeler, Sayköy, Taşkuyu, Sarıveli ve çevrede bulunan diğer yerleşim yerlerinde etkili olduğu ve bazı ürünlere zarar verdiği belirtildi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, "İlk gelen bilgilere göre sert çekirdekli bahçeler ile bağlarda maalesef ki zarar olduğu bilgisini aldık. Zararın ne boyutta olduğu şu anda bilinmiyor. Gerekli olan çalışmalar yapılacak. Çok üzgünüz. Çiftçilerimiz her mevsim bir doğal afetle karşılaşır duruma geldi" dedi.