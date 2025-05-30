Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla görsel ve deneyimsel öğrenme alanları sunmaya devam ediyor.

Kent genelinde atık yönetimi, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji konularında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve atıksız bir şehir olma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda çocuklara da erken yaşta sıfır atık bilinci kazandırılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazanan ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi çerçevesinde hayata geçirilen ‘Akıllı Atık Otomat’ ile öğrenciler, topladıkları pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor. Projenin kazanımları kentte etkisini göstermeye devam ediyor.

Bu çerçevede Şehit Sedat Gezer Ortaokulu öğrencileri, Mercan Bilim Merkezini ziyaret etti. Uzun süredir topladıkları plastik şişeleri otomatlara atan öğrenciler, çevre dostu uygulamalara aktif olarak katıldı. Etkinlik kapsamında, pet şişe kapaklarından nasıl saksı yapıldığını da izleyen öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinin fidanlığında yetiştirilen sukulentlerin ekildiği geri dönüştürülmüş saksılar hediye edildi. Etkinlikle çocuklar hem geri dönüşüme katkı sağladı hem de sıfır atık konusundaki farkındalıkları arttı.

"Öğrenciler, topladıkları plastik şişe ve kapaklarla merkezimizi ziyaret ettiler"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında Sıfır Atık Şefi olarak görev yapan Dr. Zeki Altun, 30 Nisan’da proje kapanış toplantısını gerçekleştirdikleri Avrupa Birliği projesi olan ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesinin kazanımlarının devam ettiğini ve bu kapsamda öğrencileri ağırladıklarını anlatarak, "Gelen öğrencilerimiz projeyi duydukları için kendi üzerlerine düşeni yapmak adına plastik şişe ve kapak toplayarak Bilim Merkezimizi ziyaret ettiler. Proje kapsamında edinmiş olduğumuz Akıllı Otomata, plastik şişelerin kapaklarını ayırdıktan sonra barkodlarını okuttular ve geri dönüşüm sürecine sıfır atık felsefesiyle dahil oldular" dedi.

Altun, toplanan kapakların nasıl geri dönüştürüldüğünü de öğrencilere gösterdiklerini ifade ederek, "Plastik kırma makinesinde öğütülen ve aslında atık olarak ifade edilen, ancak hammaddeye dönüştürdüğümüz bu kapakları, enjeksiyon makinemizde kalıplandırarak saksı haline getirdik ve öğrencilere armağan ettik. Bu sayede sıfır atık felsefesiyle çevrenin, doğanın ve denizin korunması anlamında, geleceğe nasıl bir fayda sağladıklarını aktardık" diye konuştu.

Öğrenciler geri dönüşüme hem tanıklık etti hem de katkı sağladı

Şehit Sedat Gezer Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Elvin Zorlu, topladıkları pet şişeleri öncelikle Mercan Bilim Merkezi’nin bahçesindeki Caretta Caretta figürlü atık kutusuna attıklarını söyleyerek, "Çevre kirliliğini önleyen bir proje olduğu için bize kazandırdığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Yanımızda getirdiğimiz plastik şişeleri ve kapakları geri dönüşüm yapılması için makinenin içine attık. Sonrasında bu sürecin nasıl işlediğini gördük. Geri dönüşümden yapılan saksıların içinde sukulentler vardı ve bize hediye edildi" ifadelerini kullandı.

Mercan Bilim Merkezini daha önce de ziyaret ettiğini ve çok sevdiğini söyleyen Aden Yılmaz ise "Geri dönüşüm, ülkemiz içinde dünya için de çok önemli. Bence ülkemizde bu projelerin daha çok olması gerekli. Burası her çocuğun gelmesi gereken bir yer. Geri dönüşümün aşamalarını arkadaşlarımla beraber gördük" şeklinde konuştu.