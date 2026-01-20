Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde hizmete sunulan Çocuk Kampüsü, 5-14 yaş arası çocukların gelişimine katkı sağlayan atölyeleriyle dikkat çekiyor. Birbirinden renkli 8 atölyede çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenirken, güvenli ve sosyal bir ortamda vakit geçiriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen çocuk kampüslerinin üçüncüsü Silifke'de açıldı. Kampüste; mutfak, tasarım ve teknoloji, hobi ve resim, dans, doğa, müzik ve ritim, masal ve drama ile akıl ve zeka oyunları olmak üzere 8 farklı atölye yer alıyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklar ve anneleri için tasarlanan 'oyun odası' ile anne-çocuk etkileşiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Günde 500 çocuğa hizmet veren kampüste, çocuklar hayal güçlerini ve yeteneklerini keşfederken sosyal becerilerini de geliştiriyor. Geniş Survivor Oyun Alanında ise çocukların fiziksel dayanıklılıkları, takım çalışması ve problem çözme becerileri destekleniyor. Çocuk Kampüsüne başvurular, 'atolye.mersin.bel.tr' adresi üzerinden yapılıyor.

'Çocuklar güvenli bir ortamda eğlenerek öğreniyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Çocuk Kampüsünün farklı yaş gruplarına hitap eden atölyeleriyle önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti. Öztürk, 'Çocuklar burada güvenli ve teşvik edici bir ortamda bir araya gelerek, eğlenerek ve oynayarak öğreniyor. Atölyelerimiz çocukların hem bilişsel hem de sosyal gelişimine katkı sağlıyor' dedi.

Müzik ve Ritim Atölyesinde çocukların müzikle tanıştığını, Dans Atölyesinde ise fiziksel gelişimlerinin desteklendiğini belirten Öztürk, Mutfak Atölyesinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırıldığını ifade etti. Doğa Atölyesi ile çocuklarda çevre bilinci oluşturulduğunu, Tasarım ve Teknoloji Atölyesinde ise robotik ve kodlama gibi alanlarda beceriler kazandıklarını söyledi.

Anne-çocuk etkileşimine özel 'Oyun Odası'

Çocuk Kampüsünde görev yapan Rehber Öğretmen Feride Dere, 'Oyun Odası'nın anne ve çocuk katılımını esas aldığını belirterek, 'Bu atölye, anneleri destekleyen ve farkındalık kazandıran bir program. 6 hafta süren oturumlarda, annelik farkındalığı, çocuk davranışları ve şiddetsiz iletişim gibi konuları ele alıyoruz' diye konuştu.

Veliler ve çocuklar memnun

Atölyelere katılan velilerden Rabia Taçyıldız, Silifke'de çocuklara yönelik etkinliklerin sınırlı olduğunu ifade ederek, 'Bu merkez büyük bir eksikliği giderdi. Uzman desteği almak ve çocuklarımızla daha kaliteli vakit geçirmek için buradayız' dedi.

Alican Peker ise Sosyal Yaşam Merkezinin sosyal adalet açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, 'Özel etkinliklerin yüksek ücretli olduğu bir ortamda, bu merkez veliler için büyük bir fırsat sundu' ifadelerini kullandı.

Atölyelere katılan çocuklar da kampüsten duydukları memnuniyeti dile getirdi.