Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçeye bağlı 65 mahallede yer alan park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım, yenileme ve peyzaj düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışırken, diğer yandan mevcut park ve yeşil alanları korumak, güzelleştirmek ve gelecek nesillere taşımak amacıyla hizmet veriyor.

"Hedefimiz daha yeşil, daha yaşanabilir bir Akdeniz"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Akdeniz’de yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte güvenli, temiz ve düzenli ortamlarda vakit geçirebilmesi için parklarımızı ve yeşil alanlarımızı sürekli yeniliyor ve bakım altında tutuyoruz. Amacımız hem çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmeleri hem de ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebilmeleridir. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Akdeniz için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Oyun grupları, spor aletleri ve aydınlatmalar yenileniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle muhtarları veya vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler; parklarda bulunan bank ve kamelyaları, çocuk oyun gruplarını, spor aletlerini, çöp kovalarını, aydınlatma gruplarını, korkuluk ve çevre koruma duvarlarını yeniliyor. Ayrıca, mahalle evleri, muhtarlıklar ve kamuya ait kurumlardaki yeşil alanlarda ağaç ve çalı budama ile çevre temizliği çalışmaları da yapılıyor.

Yenilenen parklar

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri son günlerde Barış Mahallesi Akyüz Parkı, Turgut Reis Mahallesi Mersinli Ahmet Parkı, Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı, Kazanlı Mahallesi trafo yanı parkı, Kiremithane Mahallesi Özgür Çocuk Parkı, Barış Parkı, Şakir Gülmen Parkı, Güneş Mahalle Parkı, Anadolu Mahallesi Fatma Mirici Parkı, Cami Şerif Mahallesi Parkı, Turgut Reis Mahalle Parkı ve Nusratiye Mahallesi 23 Evler Parkı’nda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.