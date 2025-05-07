Çerkes müziğinin dünyaca ünlü ismi Nahush Kerim, Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenen konserde bölgedeki soydaşları ile buluştu.

Kafkasya’dan 160 yıl önce sürgün edilirken hayatını kaybeden Çerkes halkının Mersin’deki torunlarının çatı kuruluşu olan Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği, üyelerini kaynaştırmaya, buluşturmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda dernek yönetimi, Çerkes müziğinin dünyaca ünlü ismi Nahush Kerim’i, Mersin’de düzenlen konserde soydaşları ile buluşturdu. Ayrıca Aşemez Khafakue Grup gösteri ekibi de renkli dansları ile geceye renk kattı.

Mersin Kongre ve Sergi Sarayı’nda çevre illerden katılım sağlanarak gerçekleştirilen konserde, Çerkes halk ezgilerini modern bir yorumla dinleyicisiyle buluşturan Nahush Kerim, ayakta alkışlandı.

Konser sonunda katılımcılara teşekkür ederek, destek verenlere, sponsorlara ve banatçıya plaket takdim eden Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Serdar Ateşalp, Çerkes kökenli yurttaşların kaynaşabileceği, kültürel zenginliklerini geleceğe taşıyabileceği etkinliklere aralıksız devam edeceklerini söyledi. Ateşalp, "Değerli soydaşlarımız Kafkas müziğinin usta ismi Nakush Kerim’in sahne aldığı bu anlamlı gecede sizlerle birlikte olmak, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına katılımınız bizlere güç verdi. Bu gecenin gerçekleşmesinde bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkürler, iyi ki varsınız" dedi.