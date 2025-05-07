Bölgesel Amatör Lİg 4. Grup’ta PlayOff’a yükselmeyi başaramayan Develigücü’de üzüntü var. Başkan İbrahim Şimşek, "Çok isteyen, birlik olan başardı" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele veren ve sezonu 4.sırada tamamlayan Develigücü, PlayOff’a yükselmeyi başaramadı. Başkan İbrahim Şimşek, şampiyonluk yolunda aradıkları desteği görememekten şikayetçi idi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Develigücü, son haftadaki mağlubiyet sonrasında PlayOff hedefine ulaşamadı. Deplasmanda Suvermez Kapadokya’ya mağlup olan kırmızı siyahlılarda üzüntü hakim. Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, maç sonrası yaptığı açıklamasında kısıtlı bütçelerle iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, gerekli desteği alamamaktan şikayetçi oldu.

Başkan Şimşek, "Bu işi isteyen alıyor. Suvermez Kapadokya camia olarak kenetlenmiş. Valisi ile, belediye başkanı ile, taraftarı ile, halkı ile. Bütün hazırlıklarını yapmışlar. Bizim 2-3 misli fazla para harcayan bir ekip. Biz ise kısıtlı bütçeler ve imkanlar ile iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.