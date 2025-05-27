Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin farklı mahallelerinde bulunan parklara, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Özellikle hafta sonu meydana gelen vandalca saldırılar sonucu parklarda bulunan çocuk oyun grupları, oturma bankları ve çeşmeler tahrip edildi.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe sınırlarında yer alan çocuk parklarına yönelik düzenli bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken, kendini bilmez bazı kişiler ise vatandaşların dinlenip temiz nefes almak, çocukların da arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp güzel vakitler geçirmek amacıyla ziyaret ettiği parklara zarar veriyor.

Sadece geçtiğimiz hafta sonu farklı mahallelerde bulunan bazı parklara gerçekleşen saldırılarda, Yeni Mahalle Cemre Parkının oturma bankları kırılırken, yine Yeni Mahalle Madımak Parkında da vatandaşların su içmek, el yüz yıkamak için kullandığı çeşmenin olduğu beton bloğu kırılarak yerinden söküldü. Gündoğdu Mahallesi’nde yer alan Sakarya Parkında da çocukların kullandığı salıncaklar sökülürken, Millet Bahçesi içinde yer alan çeşmeler de kırılarak lavabolara büyük zarar verildi.

"Milli servetimize zarar verenleri lütfen güvenlik güçlerine bildirin"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşlara seslenerek; "Bir yanda ilçemize yeni park ve yeşil alanlar kazandırmak için elbirliğiyle çalışırken, diğer yandan mevcut parklarımızı da ekiplerimizin yoğun emeğiyle yenileyip vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Fakat bizler bu mücadeleyi verirken, kendini bilmez birileri ise kamunun ortak malı olan parklarımıza, buralarda bulunan donatılara, oyun gruplarına, oturma bankları ve çeşmelere zarar veriyor. Bizler, yılmadan parklarımızı yenileyip, zarar gören donatıların yerine en kısa sürede yenilerini elbette koyarız. Ancak bu tür saldırılar; milli servetimize, kamunun yani sizlerin, bizlerin, çocuklarımızın, nihayetinde hepimizin sahibi olduğu varlıklarımıza yapılan saldırılardır. Vatandaşlarımızdan tek ricamız, lütfen hizmetlere sahip çıkıp korumaları, zarar vermek isteyenleri ise zabıta müdürlüğümüze ve güvenlik güçlerimize bildirmeleridir. Akdeniz Belediyesi olarak bu tür saldırıları yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemleri en kısa sürede başlatacağız" dedi.