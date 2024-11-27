Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelerde altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürürken, Başkan Vahap Seçer’in de katılımı ile ’Akdeniz İlçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Yapım İşi’ projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelerde altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katılımı ile toplam 8,2 milyon Euro bedelli ‘Akdeniz İlçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Yapım İşi’ projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Proje sayesinde Akdeniz ilçesinin Toroslar, Homurlu ve Kazanlı mahallelerindeki kanalizasyon sorunu tarihe karışacak. İmza töreni, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz ve yüklenici firmalar adına Kaya Erdem arasında yapıldı. Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı FRITT II kapsamında ihale edilen projenin finansmanı için İller Bankası aracılığı ile Fransız Kalkınma Ajansı tarafından 8,2 milyon Euro hibe sağlanacak. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen proje sayesinde Akdeniz ilçesinin Toroslar, Homurlu ve Kazanlı mahallelerindeki kanalizasyon sorunu tarihe karışacak.

“2 yıl sonunda o bölgedeki altyapı problemimiz tarihe kavuşmuş olacak”

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, proje hakkında verdiği bilgide, “Proje kapsamında Akdeniz ilçemizin 3 mahallesi, Kazanlı, Homurlu ve Toroslar’daki kanalizasyon hizmetinden yararlanamayan hanelerimiz bu hizmetten yararlanacaklar ve şebekeleri Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisimize iletildikten sonra arıtılarak alıcı ortama verilecek. Bu proje 8,2 milyon Euro’luk bir bütçeye sahip. Yaklaşık 2 yıl sürecek ve 2 yıl sonunda o bölgedeki altyapı problemimiz tarihe kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Kanalizasyon yapım işi hakkında

Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı FRITT II kapsamında ihale edilen projenin finansmanı için İller Bankası aracılığı ile Fransız Kalkınma Ajansı tarafından 8,2 milyon Euro hibe sağlanacak. Kanalizasyon Yapım İşi kapsamında, Toroslar, Homurlu (Anadolu), Kazanlı mahalleleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Canlı Hayvan Pazarı, Mezbaha ve Katı Atık Bertaraf Tesisinin atıksuları mevcut Adanalıoğlu ve Kazanlı Terfi Merkezleri ile Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilerek, ileri biyolojik olarak arıtılıp derin deniz deşarjı sağlanacak. Bu kapsamda, yaklaşık 52 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, bin 102 adet muayene bacası, 1 adet paket terfi merkezi ve 3 bin 370 adet parsel bacası imalatı teşkil edilecek. Söz konusu yapım işi ise 24 ay içerisinde tamamlanarak işletmeye alınacak.