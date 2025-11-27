Mersin'de balıkçıların kullanım ömrü dolan ağlarını denize değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakmasını sağlayan 'Denizleri Ağlatmayın' projesi başladı. Toplanan ağlar geri dönüştürülerek balıkçılara yeni malzeme olarak geri verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, deniz ekosistemini tehdit eden en önemli sorunlardan birine çözüm üretmek için, 'Denizleri Ağlatmayın' projesini hayata geçirdi. Proje; kullanım ömrü dolan balıkçı ağlarının denize atılmasını önleyerek, hem denizi hem de deniz canlılarını korumayı amaçlıyor.

Her yıl dünya genelinde yüzbinlerce kilometre uzunluğunda ağ denizlere terk ediliyor. Bu ağlar, 'hayalet ağ' olarak biliniyor ve deniz canlılarının takılıp ölmesine neden olarak 'pasif avlanma' oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'de bu tehlikeyi azaltmak için harekete geçti. Proje kapsamında, balıkçıların eski ağlarını atabileceği 'atık ağ toplama konteynerleri', Çamlıbel ve Karaduvar bölgelerine yerleştirildi. Balıkçılar eskiyen ağlarını bu konteynerlere bırakacak.

Toplanan ağlar geri dönüşüme gönderilerek, balıkçılık malzemelerine dönüştürülecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan ağlar; lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek, balıkçıların teknelerinde kullanabileceği malzemelere dönüştürülecek. Üstelik eski ağlarını getiren balıkçılara, yeni malzemeler ücretsiz olarak verilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu projeyle denizlerdeki yaşam döngüsünü korurken, aynı zamanda balıkçılar arasında çevre bilincinin artmasını da hedefliyor.

'Ağların, denize ve deniz canlılarına verdiği zararları önlemek için bu projeyi başlattık'

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğünde su ürünleri mühendisi olarak görev yapan Baran Kırboğa, 'Denizleri Ağlatmayın' projesiyle ilgili bilgi verdi. Kullanım ömrü dolan ağların denize atılmaması adına başlatılan proje kapsamında, balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü yerlere 'atık ağ toplama konteyneri' yerleştirildiğini söyleyen Kırboğa, 'Balıkçılık faaliyetlerinin olduğu balıkçı barınaklarında, özellikle Karaduvar ve Çamlıbel'de çalışmalarımız devam ediyor. Bizim burada gördüğümüz en büyük sorunlardan bir tanesi, eskimiş olan balıkçı ağlarının oluşturduğu kirlilik. Denizde kalan ağların, denizde yaşayan canlılara verdiği zararları öngörerek hareket ettik. Hayalet ağların ve diğer balık ağlarının denize bırakılmasını önlemek için, projemiz aktif olarak başladı' dedi.

Balıkçılara, eskiyen ağlarını atık ağ toplama konteynerine atmaları çağrısında bulunan Kırboğa, 'Balıkçı arkadaşlarımızın da bu projemize destek vermesini ve eski ağlarını getirip ağ toplama konteynerlerine atmasını bekliyoruz. Eskiyen ağlarını getiren balıkçı arkadaşlarımıza, teknelerinde kullanabilecekleri ekipman ve ürün desteği de vereceğiz' diye konuştu.

'Türkiye'de bu alanda çalışma yapan ilk belediye olmayı hedefliyoruz'

Yapılan araştırmalara göre ağların polietilen oranının yaklaşık yüzde 75 olduğunu ve bunun da hem denize hem de deniz canlılarına zarar verdiğini kaydeden Kırboğa, bu ağların geri dönüştürülebildiğini de sözlerine ekleyerek, 'Polietilen dediğimiz madde petrol türevi bir madde olduğu için dizel yakıta dönüşümü yapılabiliyor. Bu balıkçı ağlarının yanı sıra, eski araç lastikleri ve plastik ürünler de dizel yakıta çevrilebiliyor. Topladığımız ağları kırıcılarla granül haline getirip geri dönüştürerek, balıkçılarımızın teknelerinde kullanabilecekleri ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylece atık bir maddeyi yeniden ekonomiye kazandırmış olacağız. Türkiye'de bu alanda çalışma yapan ilk belediye olmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Projenin temel amacı temiz bir Akdeniz hayalini gerçekleştirmek'

Projeyi, Mersin'de bulunan üniversitelerle iş birliği içerisinde ve bilimsel araştırmalar doğrultusunda yürüttüklerine değinen Kırboğa, 'İlimizdeki üniversiteler ile bilimsel araştırmalar yaparak, deniz ortamına atılan bu atıkları ve deniz ağlarını yeniden değerlendirerek, öncelikle balıkçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Akdeniz'e kıyısı olan tüm belediyeler ile ortak çalışmaya açığız. Çünkü bu projenin en temel noktası, temiz bir Mersin ve temiz bir Akdeniz hayalini gerçekleştirmek. Bu nedenle vatandaşlarımızdan da denizlerimizin korunması için destek bekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 'kirletme destek ol, denizlere nefes ol' diyoruz' şeklinde konuştu.