Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında düzenlediği ’80’ler Buluşması’ ile yaş almış vatandaşları spor ve sosyal etkinliklerle bir araya getirerek hem beden hem ruh sağlıklarını destekledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında kent genelinde sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinliklerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ’80’ler Buluşması’, yaş almış vatandaşların hem sosyal hem de sportif açıdan desteklendiği renkli bir etkinlik oldu. Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar, uzman eşliğinde fiziksel egzersizler yaptı. Sahil havasında bocce, halka atma, mandala boyama ve çeşitli sosyal aktivitelerle hem ruh hem de beden sağlığını destekleyen etkinlikler gerçekleştirildi. ’80’ler Buluşması’ sayesinde vatandaşlar, bir yandan keyifli zaman geçirirken diğer yandan aktif ve sağlıklı bir yaşam için teşvik ediliyor. Etkinlikte ayrıca büyükşehir belediyesinin sunduğu hizmetler tanıtılarak, ihtiyaç duyan vatandaşlar ilgili birimlere yönlendirildi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamına özel bir 80’ler etkinliği düzenledik"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, "Bu etkinliğimizi her hafta düzenli olarak yapıyoruz. İleri yaş bireyleri sosyalleştirmek, aktif hayata katılımlarını sağlamak üzere bir dizi aktiviteler düzenleyip birlikte 2 saat geçiriyoruz. Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamı dolayısıyla içeriği daha çok spor olan özel olan bir 80’ler etkinliği düzenledik. Masada oturularak yapılan hafif spor egzersizleri yaptık. Bocce, halka atma oyunu oynadık. Keyifli bir gün geçirdik" dedi.