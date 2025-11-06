Mersin’in Tarsus ilçesinde genç yaşta asansör kazasında hayatını kaybeden Pelin Kıyga’nın adı, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde açılan parkla ölümsüzleştirildi.

Tarsus Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Pelin Kıyga (Yaşot) Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Genç yaşta elim bir asansör kazasında yaşamını yitiren Pelin Kıyga’nın anısını yaşatmak amacıyla yapılan parkın açılışına; Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mahalle muhtarı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kıyga ve Yaşot aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Genç yaşta kuzenini kaybetmiş biri olarak acınızı çok iyi anlıyorum"

Açılış töreninde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, hem vefayı hem de çocuklara yönelik fırsat eşitliğini vurgulayarak, "Yaşot ve Kıyga ailesi için oldukça anlamlı bir gündeyiz. Hayatının baharında elim bir kaza sonucu yaşamdan kopan Pelin Kıyga’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Genç yaşta kuzenini kaybetmiş biri olarak acınızı çok iyi anlıyorum" dedi. Boltaç, sözlerini şöyle sürdürdü, "Fevzi Çakmak Mahallemize yakışan, eksikliğini gördüğümüz bu parkı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Parkımızın bilim ve uzay temalı olmasının nedeni, çocuklarımız için fırsat eşitliği oluşturmak ve onların hayal gücünü desteklemektir. Çocuklarımızın görsel hafızası çok güçlü; biz istiyoruz ki zihinleri açılırken Pelin ablalarını unutmasınlar."

"Her inançtan, her düşünceden insanımıza aynı sevgi ve saygıyla bakıyoruz"

Başkan Boltaç, konuşmasının devamında birlik, eşitlik ve dayanışma mesajı vererek, "Biz, 10 bin yıllık kadim topraklarda, aynı geçmişi ve aynı umudu paylaşan bir kentte yaşıyoruz. Hiçbir zaman ayrışmayacağız. Gücümüzü, yan yana durmaktan, birbirimize kenetlenmekten alıyoruz. Her inançtan, her düşünceden insanımıza aynı sevgi ve saygıyla bakıyoruz. Biz bu şehirde birlikte var olmak, birlikte üretmek ve insanımıza sahip çıkmak için varız. Bugün bu alanı doldurmanız, o dayanışma ruhunun en güzel göstergesidir. Bu anlamlı park açılışına katılan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefini hatırlatan Başkan Boltaç, "Ulu Önderimizin işaret ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesi’ hedefi doğrultusunda eğitimde, sağlıkta ve yaşamda fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Pelin’in adı bir ömür yaşayacak, çocuklarımız onu her zaman sevgiyle anacak. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın" diyerek sözlerini sonlandırdı.