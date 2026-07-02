Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.