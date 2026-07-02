Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda aşırı sıcaklara karşı hayvanlar için özel önlemler alındı. Buzlu meyve kokteylleri, fıskiye, yağmurlama sistemleri ve serinleme havuzlarıyla hayvanların sıcak havadan en az etkilenmesi sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvanların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için, bu yıl da gerekli olan tedbirler alındı. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliği ile on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların hava sıcaklığının etkisinden korunması için, değişik serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor.

Sıcaklığın tavan yaptığı bugünlerde Tarsus Doğa Parkı'nda bir taraftan hayvanların beslenmesi sağlanırken, bir taraftan da serinlemeleri için içerisinde çeşitli mevsim ve tropikal meyvelerin yer aldığı buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nın uzman ekipleri, özel olarak hazırladıkları kokteylleri lemur, zebra, maymun ve ayılara beslenme rutinlerine uygun saat dilimlerinde veriyor. Buzlu meyveleri afiyetle yiyen sevimli dostlar, bir taraftan da serinleme imkanı buluyor. Türlerine göre bazı hayvanların yaşam alanlarının içerisinde fıskiye ve yağmurlama işlemleri uygulanan Tarsus Doğa Parkı'nda, bazı hayvanlar için de serinleme havuzları hazırlandı.

'Hayvan türlerine göre farklı serinletme yöntemleri uyguluyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde hayvanları serinletmek için çeşitli teknikler kullandıklarını vurgulayarak, 'Tarsus Doğa Parkı'nda misafir ettiğimiz lemur, maymun, zebra gibi türlere, sıcaklardan etkilenmemeleri ve serinlemeleri için buzlu meyve kokteylleri veriyoruz. Bazı hayvan türlerimizi de su ile serinletiyoruz. Zaten Doğa Parkımızın dörtte üçü su ile çevrili ve havadan soğutma, fıskiye, yağmurlama yöntemlerini kullanıyoruz. Ayı, geyik gibi türler için de özel olarak hazırladığımız havuzlarımız mevcut' ifadelerini kullandı.

Şu an Akdeniz bölgesinde tek hayvanat bahçesi Tarsus'ta olduğu için ziyaretçi yoğunluğunun da fazla olduğunu sözlerine ekleyen Güngör, 'Okulların da tatile girmesiyle, özellikle hafta sonu çevre ve uzak illerden, hatta tatil için yurt dışından Mersin'e gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz' diye konuştu.