Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi'nin kesişimindeki kavşağı kısa sürede yenileyerek yeniden trafiğe açtı. Yaklaşık 600 ton sıcak asfaltın kullanıldığı düzenlemeyle bölgede trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Tarsus kent merkezindeki farklı noktalarda kavşak düzenlemeleri gerçekleştiren ekipler, son olarak Duatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşakta kapsamlı bir düzenleme yaptı.

Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan dönel kavşak kaldırılarak yeniden düzenlendi. Ekipler ayrıca asfalt yenileme, yaya geçitlerinin düzenlenmesi ve yol çizgilerinin yenilenmesi işlemlerini de tamamladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı.

Çalışmalar öncesinde vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla kavşağın 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00 ile 29 Haziran Pazartesi günü saat 06.00 arasında trafiğe kapatıldı. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece faaliyetlerine devam ederek çalışmaları hızla tamamladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 ton sıcak asfalt kullandı. Özverili ve planlı çalışma sayesinde kavşak kısa sürede tamamlanarak yeniden trafiğe açıldı. İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşak, hem şehir içi ulaşım hem de transit geçişler açısından önemli bir noktada yer alıyor. Yapılan düzenleme ile bölgede uzun vadede trafik yoğunluğunun azalması, ulaşımın daha akıcı hale gelmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedeflenerek ulaşıma açıldı.