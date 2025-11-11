Mersin’de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Yeşil Vatan Seferberliği’ kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, İlçe Kaymakamı Osman Çelikkol, kurum amirleri, jandarma ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Çiçekçi Koyağı mevkiinde gerçekleştirildi. Fidan dikim etkinliği kapsamında Leylandi, Mavi Selvi, Delice, Harnup, Lavanta ve Biberiye türlerinden toplam 500 fidan dikildi.

Programda konuşan Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış, doğanın korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizin nefesi olacak fidan dikiminde bir araya geldik. Dikilen her fidan, geleceğe bırakılmış bir mirastır" dedi.

Mut Kaymakamı Osman Çelikkol ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.