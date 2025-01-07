Mersin Büyükşehir Belediyesince daha sağlıklı nesiller yetiştirmek ve çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla başlatılan ’Süt Senin Gurur Mersin’in’ projesi kapsamında 5 yılda 5 milyonu aşkın paket süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Başkan Vahap Seçer’in 2019 yılında göreve gelmesiyle ilkokul çağındaki her çocuğun süte erişimini sağlamak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla başlatılan ’Süt Senin Gurur Mersin’in’ projesi sürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, okuluna gitmek için güne erken başlayan ve kahvaltı yapma fırsatı bulamayan çocukların dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi, besin değeri yüksek ürünler tüketebilmesi amacıyla her yıl yaptığı kuruyemiş, süt gibi dağıtımlar, özellikle dezavantajlı mahallelerde kesintisiz olarak sürdürülüyor. Kemik gelişiminde öne çıkan kalsiyumun yeterli miktarda karşılanması için önemli bir besin kaynağı olan süt dağıtımı ile Büyükşehir Belediyesi, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, 5. yılını tamamlayan projede şimdiye kadar 5 milyonu aşkın paket süt dağıtımı gerçekleştirdi.

"1 milyon paket süt dağıtmayı hedefliyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tarsus Aşhane Sorumlusu Cansu Koraç Özdemir, Büyükşehir Belediyesinin 7’den 77’ye toplumun her kesimine hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "2019 yılında başlattığımız hizmetler arasında en sevilenlerden birisi ‘Süt Senin Gurur Mersin’in projesi oldu. Dezavantajlı bölgelerde eğitim alan binlerce öğrencimize, şu ana kadar 5 milyonu aşkın paket süt dağıtımı gerçekleştirdik. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ise öğrencilerimize 1 milyon paket süt dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Süt dağıtımı gerçekleştirilen Yenice Mahallesi’ndeki Şehit Buminhan Temizkan İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hünkar Bayram Sırdaş da bölgedeki öğrencilere böyle bir hizmetin ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.