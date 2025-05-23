Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak hem çevreye duyarlı hem de ekonomik bir belediyecilik örneği sergiliyor.

Belediye envanterinde bulunan araç, gereç ve iş makineleri, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı teknik birimler sahasında görevli uzman ekipler tarafından titizlikle onarılıyor ve yenileniyor. Zamanla yıpranan veya zarar gören çöp konteynerleri kaynak ve boya işlemleriyle adeta yeniden hayat buluyor. Yine aynı şekilde, taziye hizmetlerinde kullanılan masalar ve çeşitli iş makineleri, bakım ve onarım çalışmalarıyla tekrar kullanıma kazandırılıyor. Bu sayede, Akdeniz Belediyesi’nin tamamen kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu çalışmalar, belediye bütçesine ciddi anlamda katkı sağlıyor.

"İsrafa fırsat vermeden hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz"

Göreve geldiği ilk günden itibaren belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya, israfa fırsat vermeden hizmet üretmeye gayret gösterdiklerini belirten Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Kendi atölyelerimizde, kendi uzman personelimizle gerçekleştirdiğimiz tamir ve bakım çalışmaları sayesinde hem ekonomik bir tasarruf sağlıyor hem de kamu kaynaklarını korumuş oluyoruz. Mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Akdeniz Belediyesi teknik birimler sahasında aralıksız devam eden bakım, onarım, tadilat, kaynak ve boyama faaliyetleri, belediyenin hizmet kalitesini artırırken aynı zamanda bütçesini de koruma altına alıyor.