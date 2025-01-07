Bilecik’te Osmanlı Devleti’nden kalma bir gelenek olan şifalı pilav dağıtımı Şeyh Edebali Külliyesi’nde yeniden yaşatıyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, unutulmaya yüz tutmuş bir Osmanlı geleneği olan şifalı pilav geleneğini Şeyh Edebali Külliyesi’nde yaşatılmaya devam edeceğini söyledi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, namaz sonrası vatandaşlarla Şeyh Edebali Külliyesi’nde bir araya gelerek, geleneksel şifalı pilav ikramında bulundu. Bundan sonra da her cuma günü Şeyh Edebali Külliyesi’nde ve Ertuğrul Gazi Külliyesi’nde şifalı pilav ikramında bulunulacağı belirtildi.