Adıyaman’da, bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rabia Y. Ö. idaresindeki bisiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 02 ABJ 597 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada Rabia Y. Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.