Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte etkili olan aşırı yağışların ardından taşan derelerde incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede afete dönüştü. Taşan dereler, çöken yollar ve sular altında kalan tarım arazileri ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yaşanan afet sonrası ekipler sahada çalışma başlattı. Gerçekleştirilen incelemelerde, Karasu Çayı Taşkın Kontrol Tesisi üzerindeki geçiş yapılarında oluşabilecek tıkanmalara karşı ekipler tarafından iş makineleriyle temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Akıntıyla gelen ağaç ve rüsubatların kaldırılarak suyun akışının güvenli şekilde sağlandığı ifade edildi. Kınık Köyü İnegöl-Pazaryeri yolu güzergâhında aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen yüzey suyu birikintisine ekipler tarafından anında müdahale edilerek drenaj kanalı temizlendi ve suyun tahliyesi sağlandı. Bölgede herhangi bir taşkın durumu olmadığı bildirildi. Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, risk oluşturabilecek tüm noktalarda gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi. Öte yandan, İl genelinde şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, ekiplerin muhtemel durumlara karşı hazır halde görev başında olduğu vurgulandı.

Suyun tahliyesi gerçekleştirildi

Etkili yağışların ardından Vali Faik Oktay Sözer ve Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara afet bölgelerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Vali Sözer, yaptığı açıklamada, 'İlimizde etkili olan aşırı yağışların ardından sahada gerekli incelemeleri gerçekleştirdik. Ekiplerimizle birlikte riskli bölgelerde tedbirlerimizi aldık. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir' dedi.