Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi, bir süredir devam eden ve özellikle dün şiddetini arttıran fırtına ve kar yağışından olumsuz etkilendi, bazı elektrik direkleri devrildi.

Belde de hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Özellikle elektrik direklerinin yıkılması sonucu belde halkı mağduriyet yaşadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selim Tuna, 'Dün gece yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle belde içinde ve Bozüyük yolunda elektrik ve telefon hatlarında kopmalar ve direklerde devrilmeler meydana gelmiştir. Bu sebeple vatandaşlarımızın belde içinde tedbirli olmaları, kopan tellerden uzak durmaları ve cihaz arızalarının önüne geçebilmek için elektrik sigortalarını kapalı tutmaları önemle rica olunur' ifadelerine yer verdi.