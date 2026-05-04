Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde düzenlenen 'Uzay Çadırı' etkinlikleriyle çocuklar, erken yaşta bilimle tanışıyor. 3-4-5 yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte minikler, gezegenler ve galaksi hakkında bilgi edinirken aynı zamanda eğlenceli ve duyusal bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde hayata geçirilen uzay çadırı etkinliği de bu çalışmaların dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Minik öğrenciler için özel olarak kurulan ve uzay temasıyla tasarlanan çadır, çocukların ilgisini çekerken öğrenme süreçlerini de daha eğlenceli hale getiriyor. Etkinlik kapsamında 3-4-5 yaş gruplarındaki çocuklar, eğitmenler eşliğinde uzayın gizemli dünyasına yolculuk yaptı. Çadırın içine giren minikler; gezegenlerin özellikleri, güneş sistemi ve galaksimiz hakkında yaşlarına uygun bilgilerle tanıştı. Görsel yansıtımlar, ışık efektleri ve sesli anlatımlar sayesinde çocuklar, uzayı sadece dinleyerek değil, aynı zamanda görerek ve hissederek öğrenme fırsatı buldu. Uzay çadırı içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların merak duygusunu harekete geçirirken keşfetme isteğini de artırdı. Minikler, gökyüzüne dair pek çok soruya yanıt bulurken, aynı zamanda yeni sorular sorarak öğrenme sürecine aktif katılım sağladı. Kepez Belediyesi'nin eğitim alanındaki bu tür uygulamaları, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasına imkan sunarken aynı zamanda onların hayal güçlerini geliştirmeyi de amaçlıyor. Uzay çadırı etkinliği ile miniklerin evreni keşfetme heyecanı desteklenirken, bilimsel farkındalıklarının temelleri de küçük yaşta atılıyor. Ayrıca etkinlikler sayesinde çocuklar, grup halinde öğrenme deneyimi yaşayarak sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Arkadaşlarıyla birlikte aynı ortamda gözlem yapan ve deneyimlerini paylaşan minikler, iletişim kurma ve birlikte öğrenme alışkanlığı kazanıyor.