Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerinde 80 personelle güvenlik tedbiri alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'e bağlı İnhisar, Gölpazarı, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde 1 mahalle ve 7 köyde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri'nde asayişin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri görev yaptı. Etkinliklerde 18 asayiş timi ve 2 trafik jandarma timi olmak üzere toplam 80 personel görev alırken, yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın katıldığı şenlikler huzur içinde tamamlandı.

Şenlikler kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme yapılırken, çeşitli afişler de dağıtıldı.