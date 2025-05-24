Bilecik’te öğrencilerin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sınavı öncesi Türkiye’de ilk defa geçen yıl Bilecik’te yapılan ’Sınav Provası’ bu yıl da tekrarlandı. Sınava gireceği okulu karıştıran bir ortaokul öğrencisini, motosikletiyle sınava yetiştiren şahsın mutluğu yüzüne yansıdı.

Bilecik’te 15 Haziran yapılacak olan LGS ve 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS sınavına girecek 3 bin 800 öğrenci sınav anında heyecanlarını yenmeleri ve streslerini azaltmaları için gerçek anlamda bir ’Sınav Provası’ yapıldı. Öğrenciler saat 09.00’da çalınan zil sonrası okullara alınarak, LGS ve YKS’nın bir provası yapıldı. Veliler okul bahçesinde çocukları için dualar okurken, çocuklarında heyecanları yüzleri yansıdı.

"İnsanlık adına motosikletime atarak, çocuğu sınava yetiştirdim"

Bu esnada sınava gireceği okulu karıştıran LGS öğrencisinin yardımına Ali Kula isimli bir vatandaş yetişti. Çocuğun sınava gireceğini, okulu karıştırmasını öğrenen Kula, hemen motosikletini alarak Edebali Ortaokulu’nda ki sınava kılı kılına yetiştirdi. Bunun mutluğunu yaşayan Kula, "Çevre köyden gelen bir vatandaş, çocuğunu yanlış okula getirdiği için kendi motosikletime atarak, çocuğu sınava getirerek yetiştirdim. Babası da şuan gelmek üzere, çocuk da hemen sınava girdi. Yani insanlık adına bizim de çocuğumuz var. İnsanlık adına getirmiş bulunduk" dedi.

"Çocuklarımız çok ciddi bir heyecan yaşıyor"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Edebali Ortaokulu’nda sınava giren çocuklar ve velilerle bir araya gelerek, onların heyecanına ortak oldu. Çocuklar sınava girdikten sonra bir açıklama yapan Vali Aygöl, "Bilecik’te hem il merkezimizde hem ilçelerimizde hem LGS sınavı için hem de YKS sınavı için son prova yapıyoruz. Bu kapsamda 2 bin 700 tane LGS öğrencimiz bin 100 tane de YKS sınavına girecek öğrencilerimiz bugün provalarını yapacaktır. Özellikle kimlikleri olmayan fotoğrafı olmayan çocuklarımız, nüfus teşkilatlarına gönderildi. Nüfus Müdürlüğümüzün hizmet verdiği anlamda gerçek bir prova oldu. Bunu geçen sene ülkemizde bir ilk olarak yapmıştık. BİL-EN programı kapsamında bu sene de ikincisini yapıyoruz. Geçen sene çok büyük artılarını yaşamıştık bu sene de aynı artılarını yaşayacağız. Annelerimiz, babalarımız, dua ediyorlar. Çocuklarımız çok ciddi bir heyecan yaşıyor. Hatta ailelerimiz de çok ciddi bir heyecan içerisinde. Biz sınav öncesi özellikle sınav heyecanını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.