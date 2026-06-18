Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başlayan U-11 ve U-12 Çocuk Futbol Şenliği'nde, Anamur'dan Tarsus'a 3 binden fazla çocuk futbol heyecanı yaşamaya başladı.

Geleneksel hale gelen ve binlerce futbol tutkunu çocuğu bir araya getiren 'U-11 ve U-12 Çocuk Futbol Şenliği', Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 8 Haziran'da start verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen şenliğin bu yıl 6.'sı düzenleniyor. Anamur, Erdemli, Silifke, Tarsus ve Mersin merkezde bulunan 156 amatör spor kulübünün katıldığı şenlikte, 3 binden fazla çocuk yeşil sahalarda koşuyor. 29 Haziran'da sona erecek olan şenlik için aylardır hazırlık yaptıklarını söyleyen çocuklar, kazananın barış ve kardeşlik olmasını temenni etti.

Velilerin de gururla çocuklarını seyrettiği şenlik, bu yıl 'Şiddete ve uyuşturucu hayır, spora evet' mottosuyla hayata geçirildi. Takım sporu ile barış ve kardeşliğin daha da geliştirildiği şenlik, her yıl daha fazla takımın ve çocuğun katılmasıyla gitgide büyüyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, çocukların sporla iç içe olması için sporun her dalında çalışmalar yapmaya devam ediyor.

'Bu yıl şenliğe 156 takımdan 3 bin sporcu katılıyor'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 'U-11 ve U-12 Futbol Şenlikleri'ne bu yıl da ev sahipliği yaptıklarını, Anamur, Silifke, Erdemli, Tarsus ve merkezden bu yıl turnuvaya U-11 yaş grubunda 73, U-12 yaş grubunda da 83 olmak üzere toplam 156 takımdan 3 bin sporcunun katıldığını kaydetti. Gökayaz, 'Çocuklar çok heyecanlı. Okulların kapanma haftası olunca, onlar için güzel bir etkinlik oldu. Kendilerini sınama fırsatı buldular. Çocuklarımızdan, hocalarımızdan, velilerimizden de gayet olumlu dönüşler var. Her sene bunu yapmaya devam edeceğiz' sözlerine yer verdi.

'Şiddete ve uyuşturucu hayır, spora evet' mottosuyla şenliğe imza attıklarını aktaran Gökayaz, 'Kardeşliğin, mücadelenin, paylaşımın ve sosyalleşmenin ön planda olduğu güzel bir turnuva geçiriyor ve hep böyle olmasını diliyoruz. Sonuçta minikler futbol ligi bu; kaybedeni olmaz' ifadelerini kullandı.