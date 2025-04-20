Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir MERCEK’teki dikiş kursu kursiyerleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel birbirinden güzel çocuk kıyafetleri dikti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir MERCEK’te devam eden Giyim Üretim Teknolojileri Kursu ile kadınlar hem dikiş öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Kimisi kendisine ve çevresine kıyafet dikmenin mutluluğunu yaşarken, kimi de bu becerisini meslek haline getirerek ekonomik kazanç sağlıyor. Haftanın 5 günü süren derslerde dikilen kıyafetler ise belediyenin Kıyafet Evine gönderiliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların belli aralıklarla gidip çocukları için ücretsiz kıyafet temin edebildiği Kıyafet Evi, bu 23 Nisan’da bayrama özel kıyafetlerle bezendi. Dikiş kursu kursiyerlerinin diktiği süslü etekler, pantolon ve şortlu takımlar çocukların beğenisine sunuldu. Çocukların yüzünü güldürmek için projeler üretmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, el emeğiyle hazırlanan bayramlık kıyafetlerle de çocukların kalbine dokundu.

"23 Nisan için sevgiyle yaptığımız ürünler bize heyecan veriyor"

MERCEK Giyim Üretim Teknolojileri Kursu öğretmenlerinden Helen Adanır, kursun haftanın 5 günü devam ettiğini, kursiyerlerin de çok severek geldiklerini anlatarak, "Kıyafet Evine kıyafetler dikiyoruz. 23 Nisan için sevgiyle yaptığımız ürünler bize heyecan veriyor. Önceliğimiz Kıyafet Evine ürünler dikmek. Arkadaşlar bu konuda çok destek veriyorlar. Kendileri için de bir şeyler dikmeye çalışıyorlar. İpliğinden iğnesine kadar tüm malzemeleri belediyemiz temin ediyor" dedi.

Evde boş vakti olan tüm kadınlara seslenen Adanır, "Buraya geldikleri zaman, hem maddi hem de manevi mutlu olacaklar. Ellerinden çıkan ürünleri gördükçe, burada daha çok olmak isteyeceklerinden eminim. Evde oturmasınlar. Kendilerine hem bir meslek edinme açısından hem de psikolojik olarak iyi gelecek. MERCEK’te bir aile gibiyiz" diye konuştu.

23 Nisan’da bu kıyafetler çocukların yüzünü güldürecek

MERCEK’teki dikiş kursu kursiyerlerinden Kadriye Kengel, kursa 1 aydır devam ettiğini ve yaklaşan 23 Nisan dolayısıyla çocuk kıyafetleri diktiğini belirterek, "Çocuklar sevinsinler. Onlar sevinince biz de mutlu oluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Barış dolu günler dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kıyafet Evinden yararlanan vatandaşlardan Pınar Yıldırım ise "Buraya her 4 ayda bir geliyorum. Çok memnunum. Çocuklarıma güzel kıyafetleri ücretsiz olarak alıyorum. Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan kıyafetlerini çok beğendim. Kızıma da çok yakıştırdım. 23 Nisan’da bu kıyafetler çocuklarımızın yüzünü güldürecek. Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim. İyi ki başkanımız. Ondan çok memnunuz" sözlerine yer verdi.