Kayseri’de yapılan NAVEK Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Takım maçları sona erdi. Kızlarda Arena Spor, erkeklerde İstanbul DSİ Minikler Takımlar Türkiye Şampiyonu oldu.

Minik Erkekler final maçında İstanbul DSİ rakibi Mavi Ege’yi 3-0, 3.’lük maçında ise Arena Spor - Pendik Belediyesi’ni 3-2 yendi. Minik Kızlar final maçında, Arena Spor, Selçuklu Belediyesi’ni 3-1 yenerken 3.’lük maçında, Kap-off Nevşehir, Çiltar MTSK 3-0 yendi. Minik Erkeklerde, Takım Türkiye Şampiyonu olan İstanbul DSİ Spor’a kupa ve madalyalarını TMTF Genel Sekreteri Alp Bala verdi. İkinciliği elde eden Mavi Ege takımına kupa ve madalyalarını TMTF Yönetim Kurulu üyesi Ergun Ünlüer takdim etti. Üçüncü olan Arena Spor’a kupa ve madalyalarını Kayseri GSİM Spor Müdürü Yakup Deliktaş verdi. Dördüncülüğü elde eden Pendik Belediyesi Spor’a kupa ve madalyalarını TMTF Organizasyon Kurulu üyesi Mustafa Büyükkurutlu takdim etti.

Minik Kızlarda, Takım Türkiye Şampiyonu olan Arena Spor’a kupa ve madalyalarını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı verdi. İkinciliği elde eden Selçuklu Belediyesi Spor’a kupa ve madalyalarını TMTF Yönetim Kurulu üyesi Ömer Taşkıran takdim etti. Üçüncü olan Kap-off Nevşehir takımına kupa ve madalyalarını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin verdi. Dördüncülüğü elde eden Çiltar MTSK’ya kupa ve madalyalarını Kocasinan Gençlik Spor İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik takdim etti.