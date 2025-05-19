Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sahne aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Simge sahne almadan önce seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri coşturdu. Konserde, Simge birbirinden güzel şarkıları Mersinliler için söylerken, vokalisti Eda Önder de Mersin’e özel olarak ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konser öncesi ‘Parla’ şarkısı eşliğinde elinde Türk bayrağı ile dinleyicilerle birlikte bayram coşkusuna ortak oldu.

Simge konseri, şampiyonluk kutlamasına da ev sahipliği yaptı. Çifte kutlamanın yaşandığı konserde, Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray taraftarları da meydanı doldurdu. Taraftarlar, şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ile birlikte yaşadı.

"Mersin’i daha güzel bir kent yapacağız"

Konser öncesi gençlerle bir araya gelen Başkan Seçer, Cumhuriyet’in gençlere emanet olduğunu belirterek, "Atatürk’ümüzün emanetine hep beraber sahip çıkacağız. Bizi çalışmak kurtarır. Daha çok çalışacağız. Atatürk’ün dediği gibi, ’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ İlimin peşinden yürüyeceğiz. Yoksa dünyayla rekabet edemeyiz" dedi.

19 Mayıs 1919’un sadece bir tarih değil, bir ulusun doğuşu olduğunu ifade eden Seçer, "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti mücadelesinin başlangıcı. Yürünecek o uzun yolun, döşenecek o kilometre taşlarının ilk döşendiği nokta. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktı ve bir ulusu, bir milleti ayağa kaldırdı, mücadeleyi başlattı. 19 Mayıs 1919; tam bağımsız, demokratik Türkiye Cumhuriyeti mücadelesinin başladığı gündür" diye konuştu.

"Mersin’i daha güzel bir kent yapacağız" diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, "Başkanınız gençleri ve öğrencileri seviyor, onların mutlu olması için gecesini gündüzüne katıyor. Mersin, daha da güzel ve yaşanılabilir bir kent olacak" ifadesini kullandı. Seçer, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Şampiyon olan Galatasaray’ı ve sarı-kırmızılı taraftarları da kutlayan Seçer, Galatasaray’a Avrupa’da başarılar diledi. Kentin tüm takımlarını desteklediklerini dile getiren Seçer "Biz, Mersin’de bir olursak güçlü oluruz. En büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz. Değerlerimize hep beraber sahip çıkacağız. Mersin’i daha çok seveceğiz. Mersin için daha çok çalışacağız" diye konuştu.