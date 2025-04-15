Mersin’de onlarca gönüllü, ‘plastiksiz sahiller’ için harekete geçti. Farklı yaş ve kurumlardan gelen 182 kişi, sahillerde 580 kilo denizel atık topladı. Etkinlik, plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programında hibe almaya hak kazandığı ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi kapsamında sahil temizliği etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinliklerde, doğada yok olma sürelerinin yüzyıllar boyu sürdüğü bilinen plastik atıkların, hem denizlere hem de deniz ekosisteminde oluşturduğu zararın etkilerini gözler önüne sermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllüler, kentin çeşitli sahillerindeki çöp ve atıkları topladı. Soli, Adnan Menderes, Davultepe, Kazanlı ve Viranşehir sahilinde yapılan temizlik çalışmalarında 182 kişilik gönüllü katılımı ile 299 kilogramı plastik atık olmak üzere toplamda 580 kilo denizel atık toplandı.

Mersin Kent Konseyi, Kent ve Çevre Grubu, Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu ile Mezitli Belediyesi personelleri, ilkokul öğrencilerinin yanı sıra, Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve Tarsus Üniversitesi Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencileri ile Mersin Toplum Gönüllüleri (TOG) ve Genç TEMA’nın yer aldığı etkinliklerde gönüllüler, farkındalık oluşturmak ve Mersin sahillerindeki kirliliğe dikkat çekmek için ellerine eldiven giyip, temizlik aparatlarının yardımıyla sahillerdeki çöp ve atıkları topladılar. Temizlik faaliyetlerine başlanmadan önce tüm gönüllülere, deniz kirliliği, plastik atıkların karasal ve denizel ortama verdiği zarar ile sıfır atık ve atık yönetimine yönelik kısa bilgilendirme ve eğitim verildi.

580 kilogram denizel atık toplandı

Doğada yok olma sürelerinin yüzyıllar boyu sürdüğü bilinen plastik atıkların hem denizlere hem de deniz ekosisteminde oluşturduğu zararın etkilerini gözler önüne seren etkinlik, çevre bilinci oluşturmanın sadece sözle değil, eyleme de dökülmesi gerektiğini bir kez daha anlattı. Etkinliğe katılan gönüllülere, proje görünürlüğünün yer aldığı şapka, tişört, Büyükşehir Belediyesinin ürettiği kompost, plastik kapaklardan üretilen saksı ve tek kullanımlık plastikten kaçınmak üzere su matarası hediye edildi. Etkinlik sonunda toplanan plastik atıklar, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personeli tarafından teslim alınarak geri dönüşüm tesislerine götürüldü.

"Etkinliklerimizle çevre farkındalığı oluşturmaya ve bunu yaymaya çalışıyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında Sıfır Atık Şefi Dr. Zeki Altun, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Buradaki en önemli amaçlarımızdan bir tanesi çevre farkındalığı ve bilinci oluşturmak ve bunu yaygınlaştırmak. Topladığımız atıkların büyük kısmı plastiklerden oluşuyor. Plastik atıklar bizler için kolay erişilebilir olsa da denizlerimiz ve geleceğimiz açısından ciddi bir kirlilik riski oluşturmaktadır. Bizler de bu etkinliklerle bunu aşılayarak umuyoruz ki, gelecek nesillere daha temiz bir deniz bırakmış olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Mersinimizi güzel yarınlara bırakmamızı diliyorum"

Çevre temizliği öncesi plastiksiz yaşama ilişkin bilgi aldıklarını söyleyen Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Buse Taşer, "Plastik atıklar, deniz ekosistemine çok ciddi zarar veriyor. Son yıllarda balık türlerinin çeşitliliği azaldı. Denizde bulunan canlılar plastik yiyorlar ve onları tüketen insanlar da aynı şekilde bu zararlara maruz kalıyorlar. Bu plastiklerin, sahil kıyısında yaşayan canlılara da zararı mevcut. Ağzına poşet dolandığı için ölen hayvanlar buluyoruz maalesef. Bu yüzden bu tür atıkların hiçbir şekilde doğada bulunmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Vatandaşlara da seslenerek plastik kullanımının azaltılması çağrısı yapan Taşer, "Doğa hepimizin. Bugün biz yaşıyoruz, 50 yıl sonra başkaları yaşayacak. O yüzden 50 yıl, 100 yıl sonrasında da ülkemizi, Mersinimizi güzel yarınlara bırakmamızı diliyorum" sözlerine yer verdi.