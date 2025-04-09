Mersin’in Silifke ilçesinde özel bireylere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Otizm Farkındalık Haftası kapsamında Silifke’de farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Yapılan etkinliklerle sayesinde özel bireyler aileleriyle haftayı dolu dolu geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da özel çocuklar aileleriyle birlikte misafir edildi.

Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği Başkanı Erhan Düzgün, "Otizm Farkındalık Haftası kapsamında Silifke Taşucu’nda gerçekleştirdiğimiz farkındalık etkinliğimiz, anlamlı buluşmalar ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla dolu dolu geçti. Bu özel haftaya katkı sunan tüm kişi ve kurumlara, Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği adına gönülden teşekkür ederim" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından özel çocuklar için düzenlenen programa da değinen Düzgün" Etkinlik çocuklarımızın ve ailelerinin yüzlerinde unutulmaz bir gülümseme bıraktı. Bu güzel hatıralar, toplum olarak farkındalığımızı ve birlikteliğimizi daha da güçlendirdi. Bu özel haftada attığımız her adım, otizmli bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür olması ve kabul görmesi adına büyük bir anlam taşımaktadır. Birlikte daha güçlü, daha farkında ve daha umut doluyuz" diye konuştu.