Keçiören Belediyesi tarafından belediye personeline "Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu" konulu eğitim verildi.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında belediye personeline 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu eğitimi verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitim programında, mali kanunlarla ilgili mevzuatın

uygulanması konusunda personele gerekli bilgiler aktarıldı. Kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak, kurum ve çalışanların etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim, Keçiören Belediyesi Meclis salonunda düzenlendi.

Denetçi Muhasebat Başkontrolörü Ahmet Arslan tarafından verilen eğitimde kamu kaynaklarının kullanımında genel esaslar, bütçe ve harcama süreci, iç kontrol ve ön mali kontrol, taşınır mal yönetimi konuları ele alındı. Ayrıca kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu zararının tespit ve tahsili hususunda bilgilendirme yapılarak, ihalelerin ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasına ilişkin hususlar üzerinde duruldu. Öte yandan kamuda iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin yapılan son düzenlemeler ve kamu mali yönetiminde yeni kavramlar detaylı bir şekilde anlatılarak, bilgilendirme yapıldı.

"Keçiören için çalışmaya devam edeceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bütçenin etkin kullanımının ve dengeli bir bütçe yönetimi sağlamanın önemine vurgu yaparak, belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulabilmesi için personel eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Özarslan, "Amacımız, belediye personelimizin mali yönetim ve denetim alanındaki yetkinliklerini artırarak daha etkin katkı sağlamalarıdır. Personellerimize yönelik düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerle, belediyemizin kurumsal işleyişini güçlendirerek, hep birlikte Keçiören için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.