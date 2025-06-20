Mersin’de sağlık alanında önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkan Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, hem sunduğu hizmet kalitesi hem de sağlık turizmine yönelik vizyoner adımlarıyla dikkat çekiyor. Hastane Yönetim Kurulu Üyesi Engin Şahin, "Bu hastane bizden çok, halkın hastanesi" dedi.

Hasta memnuniyetini hizmet anlayışlarının merkezine koyduklarını belirten Şahin, hastane ile toplum arasında güçlü bir bağ kurduklarını vurgulayarak, "Burada verdiğimiz her hizmet, halkımızın sağlığına katkı için var. Bize güvenerek gelen her bireyin beklentisine en iyi şekilde karşılık vermek temel görevimiz" ifadelerini kullandı.

’A Grubu’ statüsünde hizmet veriyor

Hastanenin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre ’A Grubu’ bir hastane olarak faaliyet gösterdiğini kaydeden Şahin, "Şu anda 400 çalışanımız, 50 hekimimiz ve 220 yatak kapasitemizle kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu rakamlar, sadece büyüklüğü değil, sürdürülebilir kalite anlayışını da yansıtıyor" dedi.

Uzman hekim kadrosuyla bölgenin referans merkezi konumuna geldiklerini söyleyen Şahin, "Her doktorumuz kendi branşında deneyimli, saygın ve birçok başarılı operasyona imza atmış kişilerden oluşuyor. Bu da hem hastalarımıza güven veriyor hem de bizi farklılaştırıyor" diye konuştu.

Sağlık turizminde Mersin’e öncülük hedefi

Dünya genelinde büyüyen sağlık turizmi sektöründe Mersin’in önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Şahin, coğrafi avantajlar ve turistik altyapı sayesinde şehrin cazibe merkezi haline gelebileceğini belirtti. Şahin, "Biz de bu doğrultuda yatırımlarımızı şekillendirdik. Modern teknoloji, hasta dostu hizmetler ve güçlü bir sağlık kadrosuyla Mersin’i sağlık turizminde öncü şehirlerden biri yapmayı hedefliyoruz. Mersin, sağlık turizmi için ciddi bir potansiyele sahip. Akdeniz iklimi, ulaşım avantajları, deniz, kum, güneş turizmi ile birleşince sağlık hizmetleri için cazip hale geliyor" şeklinde konuştu.

"Çukurova Havalimanı bölge için büyük fırsat"

Sağlık turizmi açısından ulaşımın önemine vurgu yapan Şahin, yeni açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bu alanda büyük bir fırsat sunduğunu dile getirerek, "Bu havalimanı, sadece Mersin’i değil, tüm Çukurova’yı uluslararası hasta akışına açacak bir kapı. Körfez ülkeleri, Kuzey Irak, Türki Cumhuriyetler gibi bölgelerden hasta kabul etmek için doğrudan uçuşlar kritik önemde. Özellikle Erbil gibi kentlerle doğrudan uçuşlar, sağlık turizmini çok daha ileri taşıyacaktır. Bu tür uçuşlar arttıkça, hem sağlık turizmi hem de kent ekonomisi ivme kazanacaktır" dedi.

"Mersin sağlıkta marka şehir olabilir"

Sağlık sektörünün sadece bireysel değil, ekonomik ve sosyal açıdan da büyük bir değere sahip olduğunu kaydeden Şahin, Mersin’in bu alandaki yatırımlarla bir marka şehir haline gelebileceğini söyledi. Şahin,

"Bugün sağlık yalnızca tedavi değil, bir yaşam kalitesi ve ekonomik kalkınma unsuru haline geldi. Mersin gibi potansiyeli yüksek şehirlerde sağlık yatırımları, hem kent ekonomisini hem de halk sağlığını ileriye taşıyacaktır" dedi.