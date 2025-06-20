Mardin’de, 30 ünit kapasiteli Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) hizmete açıldı.

Hizmete yeni başlayan merkez, diş çekimi, kanal tedavisi, pedodonti (çocuk diş sağlığı) gibi birçok alanda kapsamlı hizmet sunacak. Bölge halkının daha önce il merkezine gitmek zorunda kaldığı tedaviler artık yerinde karşılanabilecek, bu da hem zaman hem ekonomik açıdan büyük kolaylık sağlayacak.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, 20 ünitlik Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ardından 30 ünitlik Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yavuz, "Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun öncülüğünde yürütülen ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ilimizde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu önemli yatırımla birlikte bölge halkımız hem daha hızlı hem de daha nitelikli sağlık hizmetine erişebilecek. Bu sürecin hayata geçmesinde başta, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun’a, ilimizdeki tüm yöneticilere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Akkoyun, Dr. Yavuz ve yöneticiler, açılışın ardından merkezi gezerek incelemelerde bulundu.