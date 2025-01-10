Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2025 yılı hedefleri ele alındı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeni yılın ilk değerlendirme toplantısında 2025 yılı hedefleri masaya yatırıldı.

Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş başkanlığında, bölge müdür yardımcıları, şube ve işletme müdürlerimiz ile hukuk müşavirinin katılımıyla 2025 yılının ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, şube müdürleri 2024 yılı gerçekleşmeleri ve 2025 yılı hedefleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in başkanlığında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat'ın da katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen Genel Değerlendirme toplantısında verdiği talimatları ileten Bölge Müdürü Ataş, 2024 yılında yapılan ormancılık çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Yangın sezonu öncesi orman içi ve yakınında bulunan orman köylerinde yaşayan vatandaşların orman yangınları hakkında bilgilendirilmesinin süreceğini vurgulayan Ataş, bu yıl da tüm programların eksiksiz tamamlanarak, yıl sonu hedeflerine ulaşılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.