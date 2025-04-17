Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bir Şefkat Haresi" projesi kapsamında , Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencileri "Meslek Liseleri Oyuncak Üretiyor, Kalplere Dokunuyor" temasıyla Öğrenciler tarafından "Oyuncak Atölyesi"nde üretilen oyuncaklar, Kösbucağı İlkokulu ve Karekeşli İlkokulundaki minik öğrencilere neşe ve mutluluk kaynağı oldu.

Etkinliğe Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , İlçe Milli eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük , Şube Müdürleri , Okul Müdürleri , Öğretmen ve Öğrenciler katıldı.

Program kapsamında, lise öğrencilerinin el emeği göz nuruyla hazırladığı oyuncakların sergilendiği "Mini Sergi" büyük ilgi gördü. Ardından, Erdemli EGMTALöğrencisinin "Masal Anlatımı" miniklerin hayal dünyasına keyifli bir yolculuk yapmalarını sağladı.

Etkinliğin devamında sahnelenen "Müzikli Drama Oyunları" ile çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. "Yüz Boyama" etkinliğiyle öğrencilerimizin yüzleri rengârenk desenlerle şenlendi. Kösbucağı İlkokulu ve Karekeşli İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı birbirinden özel ve sevimli gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, öğrencilerin sergilediği canlı ve coşkulu Yöresel Oyun Gösterisi ile geleneksel kültürümüzün güzelliklerini gözler önüne serdi ayrıca içinde bulunduğumuz Turizm Haftası'na da vurgu yapılmış oldu.

Etkinliğin bir diğer anlamlı bölümünde ise, katılımcılar Kösbucağı İlkokulu bünyesinde oluşturulan müzeyi ziyaret etti. Geçmişten günümüze uzanan eğitim materyallerini inceleme fırsatı bulan konuklar, eğitimin tarihsel gelişimine tanıklık etti.