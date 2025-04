Yaşar Üniversitesi’nin 24. yılı törenle kutlandı. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Kuruluşumuzdan bu yana edindiğimiz deneyimler, bilimsel araştırmalarda elde ettiğimiz başarılar, ulusal ve uluslararası projelerle geliştirdiğimiz yenilikçi yaklaşımlar ve eğitimde uyguladığımız modern yöntemler; üniversitemizin geleceğe güçlü bir vizyonla ilerlemesini sağlıyor" dedi.

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, İmeak Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, rektör yardımcıları, mütevelli heyeti üyeleri, akademik ve idari çalışanlarla öğrenciler katıldı. Müzik Bölümü öğrencilerinin keman, viyola ve viyolonsel konseriyle başlayan törende, akademik ve idari çalışanlara ‘Bilim, Birlik, Başarı’ ödülleri verildi. Ödüller, Başarılı İdari Birim, Temsiliyet Başarısı, Eğitimde Başarı, Başarılı Araştırmacı, Akademik Onur adı altında akademisyen, idari çalışan ve öğrencilere takdim edildi. Beşinci, onuncu, on beşinci ve yirminci hizmet yılını dolduran akademik ve idari personel ise rozet ve belge ile onurlandırıldı.

"Üniversitemiz güçlü bir vizyonla ilerliyor"

Açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Yaşar Üniversitesinin 24 yıllık başarılı geçmişini, gurur ve mutlulukla yeniden kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu süreçte birlikte inşa ettiğimiz sağlam temeller ve ulaştığımız başarılar, bize her zaman ilham kaynağı oldu. Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla, bilimin ışığını hiç söndürmeden yürüdüğümüz bu yolda, her yıl biraz daha büyüdük, köklerimizi daha da sağlamlaştırdık" dedi.

Yaşar Üniversitesi’nin başarılarının her geçen yıl katlanarak arttığına dikkat çeken Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Stanford Üniversitesinin hazırladığı ‘Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde geçen yıl altı akademisyenimizle yer aldık, bu yıl ise yedi akademisyenimizle bu başarıyı daha da ileriye taşıdık. Bugüne dek Avrupa Birliği ve diğer uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen yüzlerce projede yer aldık. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu bu projelerde, toplumsal cinsiyet eşitliği, erişilebilir enerji, yenilikçilik, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar gibi alanlara odaklandık. 2024 yılında, üniversitemizin araştırma öncelikleri olan sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, dijitalleşme, gıda-tarım-gıda zinciri, girişimcilik ve sosyal sorumluluk gibi konuları içeren 21 AB ve uluslararası destekli projeyi başarıyla yürüttük. Ayrıca, 5 proje başvurumuz daha hibe almaya hak kazandı. Bu projeler sayesinde, farklı üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasından paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmaya devam ediyoruz."

32 bin metrekarelik yeni eğitim binası

Yeni eğitim binası hakkında da bilgi veren Ahmet Yiğitbaşı, "Selçuk Yaşar Kampüsümüzün yapılanma sürecindeki çalışmalarımız ve yeni eğitim binamızın inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan bu yapı, üniversitemizin büyüme ve gelişme hedeflerine önemli katkılar sağlayacak. Toplamda 32 bin metrekarelik bir alana sahip olacak binamız, bu yıl Eylül sonunda, yeni eğitim döneminde hizmete açılacak" diye konuştu.

"Geleceğe yön veren gençler"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise şöyle konuştu: "24 yıl önce, büyük bir vizyon ve cesaretle çıkılan yolda, bir yandan eğitimde mükemmellik hedeflenirken, diğer yandan topluma ve bilime katkı sunma tutkusu hep rehber oldu. Geleceğe yön veren yenilikçi bireyler yetiştirerek topluma katkıda bulunma hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’biz de bilimin ışığında, araştırmaya ve öğretime kararlılıkla devam edeceğiz."

"Dünya sıralamalarında adımızı yukarılara taşıdık"

Geçtiğimiz yıl elde edilen uluslararası başarılarından da söz eden Prof. Dr. Kandiller, "Geride bıraktığımız yıl, deyim yerindeyse ödüllerle dolu bir yıl oldu. İş birliği projelerimiz, uluslararası başarılarımız sayesinde adımızı daha da yukarılara taşıdık. Bu başarıların her biri, üniversitemizin dünya çapındaki prestijini pekiştiren birer parça oldu. Times Higher Education’ın (THE) açıkladığı 2025 Dünya Üniversite Sıralaması listesine girmenin yanı sıra, 2025 Alan Sıralamaları listesinde de Ege Bölgesi’ndeki birinciliğimizi sürdürdük. THE’nın 2025 Alan Sıralamaları verilerine göre, İşletme ve İktisat alanında dünyada 501-600 aralığında yer alırken, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’te konumlandık. Sosyal Bilimler alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise ilk 8’de yer alırken; mühendislik alanında da dünyada 1001-1250 aralığında, ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldık. Böylece, THE Dünya Üniversite Sıralaması’ndaki Ege Bölgesi birinciliğimizi 2025 Alan Sıralamaları listesinde girdiğimiz alanlarda da sürdürmüş olduk" diye konuştu.