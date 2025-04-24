Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde, çocuklar doyasıya eğlendi.

Erdemli Belediyesi Çocuk Şenliği, Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’nda gerçekleştirildi. Türk bayraklı paramatör renkli görüntülere sahne olurken şenlikte çocuklar aileleriyle eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşadı. Balon katlama, şişme parkurlar, palyaço, yüz boyama, sahne illüzyon gösterileri, pamuk şeker ve patlamış mısırın keyfini yaşayan çocuklar açık havada eğlenceli bir gün geçirdi.

Geleceğin teminatı çocuklar için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara," Bugün çocuklarımızla birlikte Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’nda belediyemizin kurduğu etkinlikte bayramı hep birlikte kutluyoruz. Büyük bir coşku hakim. Hep ifade ediyorum çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeye bedel. Onlarla bir arada olmakta bir Belediye Başkanı olarak beni mutlu ediyor, bana güç ve kuvvet veriyor"dedi.

Şenlikteki çocuklardan Muhammed Kar, bir çok eğlenceli aktiviteye katıldığını söyledi. Çok güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Ayşe Yıldız ise " Bugün çok güzel bir gün oldu. Belediye Başkanına çok teşekkür ederim" diye konuştu.