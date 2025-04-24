Mersin'de düzenlenen Türkiye geneli "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temalı İstiklal Marşı İstiklal Marşı Okuma , Şehide Mektup , Resim , Fotoğraf ve Pul Tasarımı yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende , mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çeken bir tanıtım videosu gösterildi. Ardından Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfetullah Işık, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut , İşyeri Tabanlı Mesleki ve Teknik Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmalarda İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine vurgu yapılırken , öğrencilerin millî değerlere sahip çıkmasının önemi dile getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş yaptığı konuşmada: " İstiklal Marşı; imkânsızlıklar içerisinde milletimizin gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan azim ve kararlılıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş halidir, milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir.

Gözümün nuru evlatlarımın bu güzel marşı seslendirmeleri ve birbirinden güzel sesleriyle terennüm etmeleri, diğer alanlarda yapılan yarışmalara hassasiyet göstermeleri, göğsümüzü kabartıyor her daim. Bu yarışmalara iştirak eden tüm evlatlarımın gözlerinden öpüyorum.

İstiklal Marşı'mızı burada saatlerce anlatsak zaman yetmez, kelimler kifayetsiz kalır. Ben müsaade ederseniz evlatlarımla hazır buluşmuşken Akif'i ev Asım'ın Neslini konuşmak istiyorum. Zira Akif'in en büyük derdi ülkemizin istikbali, imanlı, ihlaslı, değerlerine bağlı, her yerde ve her zaman hakkı tutup kaldıran bir gençlik arzusu idi. Bildiğiniz gibi Akif'in bu ideali "Asımın Nesli" nde tezahür etmiştir.

Sevgili Gençler, Farsçada hazine anlamına gelen "genc" ile genç kelimesi arasında bir ilişki olup olmadığı tartışmasını dilbilimcilere bırakırsak , gençlik gerçekten ele geçmez bir hazinedir. Sizler de bizim en kıymetli hazinemizsiniz. İnsanın , en cevval , en coşkun olduğu dönem olan gençlik, aynı zamanda istikbalimizin de membadır. İşte bu yüzden Akif hayalindeki Asımın Neslini siz güzel evlatlarımın şahsında (kişileştirmiştir) müşahhaslaştırmıştır.

Mehmet Âkif Ersoy'un hayallerindeki gençliğe Âsım ismini verirken Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın arkadaşlarından Âsım b. Sâbit'ten mülhem bu ismi seçtiği düşünülmektedir Âsım b. Sâbit, Uhud Savaşı'nda okçuların arasında yer alana genç bir sahabe idi.

Peki , Asımın Nesli nedir ve nasıl olmalıdır? Akif'ten dinleyelim;

Asım´ın Nesli; bayrağın, ezanın , dinin , imanın teminatıdır. Onun olduğu yerde zalimlere rahat , zulme yer yoktur.

Asım´ın Nesli; sevgi ve şefkatin kaynağıdır. O , göğsünde kardeşine karşı kin barındırmaz.

Asım´ın Nesli; bütün insanlığın mutluluğu için çalışır. O İslam medeniyetini insanlığın idrakine sunar.

Asımın Nesli; şehirleri inşa eder , medeniyeti yakıp yıkmaz ; gönülleri imar eder , insanların gönlüne misafir olur , onları kırmaz.

Asımın Nesli; bayrağına , ezanına , vatanına milletine âşıktır. Bu aşk Asımla yaşar , her geçen gün onun bütün hücrelerini sarar.

Asım´ın Nesli; inandığı gibi düşünür , düşündüğü gibi konuşur , konuştuğu gibi yaşar , yaşadığı gibi amel eder.

Asım´ın Nesli; irfan sahibidir. Onun en güçlü yanı imanıdır. Bu nesil şuurludur , kararlıdır , doğru bildiği yoldan daha doğrusunu bilmedikçe ve görmedikçe dönmez.

Asım'ın Nesli; istesin yeter ki o nice olmazlar olur , nice acılar diner, nice anneler güler. Ülkesini gül bahçesi yapacak olan da gençlerdir. Gençler inanırsa dünya da ukba da cennet olur. Onun işi şahıslarla değil; davalar iledir.

"Sen ki Âsım'ın neslisin, çiğnetme namusunu.

At üstünden korkunun ve gafletin kâbusunu.

Ateşler yakıp Nemrut misali, atsalar seni.

Sakın hâ! Terk etmiyesin, imanını, dinini."

Diyerek dizelere sığdıramadığı gençliği Akif şöyle tasvir eder; "İmanlı, sağlam vücutlu, ahlaklı, hassas, irfan sahibi, müspet ilimlere mücehhez bir gençlik."

İşte o gençlik karşımızda duran sizlersiniz

Onun en büyük eseri Safahat değil karakteri ve imanıdır. Bu karakteri, ihlas ve imanı da "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı." diyerek tefekkür dünyamızın sönmeyen kandili olan Mehmet Akif Ersoy'u, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yüreğinde vatan endişesi taşıyan tüm büyüklerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Gözümün nuru, gönlümün süruru evlatlarım hepiniz bir yıldız, hepiniz bir hilal ve hep birlikte ilelebet istiklaliz.

"BİR YILDIZ, BİR HİLAL, İLELEBET İSTİKLAL" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleşen ödül töreninde İstiklal Marşı Okuma, Şehide Mektup, Resim, Fotoğraf ve Pul Tasarımı kategorilerinde ilk üçe giren öğrencilerimize ödülleri verildi.

Ödül töreninin devamında yarışmalarda emeği geçen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mecit Moral'a, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut'a ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Seyfetullah Işık'a hediye takdim edildi.

Program toplu fotoğraf çekilmesi ve fuaye alanında sergi gezilmesi ile sona erdi.