Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunda 111 temsil ile 27 bine yakın seyirciye ulaşarak '27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü binlerce sanatseverle kutladı.

Çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019 yılında kurumsallaşma sürecine girdi ve profesyonel kadrosunu daha da genişletti. Sadece 25. sanat sezonunda 56 kişilik dev kadrosu ile onlarca oyun sahneleyen Şehir Tiyatrosu, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü her yaştan binlerce tiyatrosever ile kutlamanın gururunu yaşıyor.

111 temsil, 27 bine yakın seyirciye ulaştı

25 yıllık bir serüvenin getirdiği profesyonellik ve hayran kitlesi ile 25. sanat sezonlarında 111 temsil ile 27 bine yakın seyirciye ulaşan Şehir Tiyatrosu ekibi, 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın', 'Haydi Gençler Tiyatroya' projeleri ile kentin 13 ilçesinde her yaştan genç ve çocuğun ayağına kadar temsillerini götürüyor. Ayrıca kentin farklı noktalarında bulunan kültür merkezlerinde yetişkin oyunlarını da tiyatroseverlere sunan sanat ekibi, alkışlarla bir sezonu daha geride bıraktı. Bunlara ek olarak bu yıl ilklere de imza atan sanatçılar, 'Yarıyıl Tiyatro Şenliği' ile çocukların yarıyıl tatillerini sanatla geçirmelerini sağladı.

25. sanat sezonunda 3 yeni eseri daha seyirci ile buluşturan sanatçı kadrosu, 'Bahar Noktası' yetişkin oyununu, 'Bilge Hekim Lokman' gençlik oyununu ve 'Bisküvi Adam' isimli çocuk oyununu da ekleyerek toplam 10 eser ile seyircilerin alkışlarını aldı. Şehir Tiyatrosunun 25. sanat sezonunda, 'Bahar Noktası', 'Misafir', 'Eyvah Nadir', 'Ben Anadolu', 'Buzlar Çözülmeden', 'İki Bavul Dolusu', 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağının Altında', 'Dünya'nın Eski Zamanlarında' ve 'Bilge Hekim Lokman' isimli eserleri sergilendi.

'Şehir Tiyatrosu, kurumsallaşma sürecini 2019 yılında tamamladı'

Şehir Tiyatrolarının 2000 yılında kurulduğunu, ama 2019 yılında kurumsallaşma sürecini tamamladığını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, 56 kişilik profesyonel kadroyla sanatseverlerin beğenisini topladıklarını belirtti. 25. sanat sezonunu da başarıyla sürdürdüklerini dile getiren Erdönmez, 'Şehrin tiyatrosu olarak, sezonumuzun ilk 6 ayında 111 temsil ve yaklaşık 27 bin seyirciye ulaşmış durumdayız. 2019 yılından itibaren ise 600'a yakın temsil ile yaklaşık 160 bin seyirciye ulaşırken, 40 turne ile de 17 bine yakın seyirci ile buluştuk' dedi. Şehir Tiyatrolarının başarısının ödüllerle tescillendiğine de değinen Erdönmez, 'Geçtiğimiz sezon 'Ben Anadolu' isimli eserimizle, Akdeniz Uluslararası Tiyatro Ödülleri kapsamında 'Yılın Oyunu Ödülü'nü aldık. Aynı zamanda Ömür Sevgi Çil isimli aktrisimiz de 'Yılın Oyuncusu Ödülü'nü elde etti' ifadelerini kullandı.

Şehir Tiyatrosu, tiyatroyu her yaş grubuna sevdiriyor

Kentin birçok noktasında yetişkin oyunları ile tiyatroseverlere ulaştıklarını söyleyen Erdönmez, 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' ve 'Haydi Gençler Tiyatroya' projeleriyle, Mersin'in dezavantajlı bölgelerindeki çocuk ve gençlerin ayaklarına kadar giderek, onları sanatla küçük yaşta tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi. 2023'ün Eylül ayında başlatılan 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesinin, çocuklar ve aileleri tarafından çok sevildiğini kaydeden Erdönmez, 'Öncelikli olarak dezavantajlı bölgelerde bulunan çocukları ve gençleri tiyatro salonlarına getiriyoruz. Bu 2 proje kapsamında onları tiyatro ile buluşturuyoruz' diye konuştu. Yarıyıl tatiline özel tiyatro şenliği düzenlediklerini de belirten Erdönmez, 'Bu sezon 'Çocuklar İçin 'Yarıyıl Tiyatro Şenliği'nin 2.'sini düzenledik. Şenliğimiz 5 gün devam etti ve oyunlar sonrasında küçük sürprizlerimiz de oldu. Şenliğimizde 5 günde 5 bine yakın küçük hanım ve küçük beye ulaştık' şeklinde konuştu.

'Tiyatroya ilgi duyanlara tiyatro kursları da veriyoruz'

Sanatçı kadrosunun, sahne tozu yutmak isteyen herkese kurslar da verdiklerini sözlerine ekleyen Erdönmez, 'Tiyatroya ilgi duyanlara tiyatro kursları veriyoruz. Çocuk, genç ve yetişkin kurslarımızda toplam 126 öğrencimiz var. Haziran ayının ilk 2 haftasında bu öğrencilerimiz, kendi hazırladıkları oyunları seyirciyle buluşturuyor. Aynı zamanda 25. sanat sezonuna özel olarak ve bundan sonra da devam edecek olan 'Konservatuvara Hazırlık Kursu' başlattık. Kayıt olan 8 öğrencimiz, tiyatro ve oyunculuk bölümlerine hazırlık için profesyonel kadromuzla çalışıyor. Tüm sanatseverlerin '27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum' dedi.