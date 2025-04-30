Mersin Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesinin organize ettiği Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’ne Girit Halk Oyunları ekibi ile katıldı. Mersin ekibinin gösterisi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Manavgat Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen uluslararası festivale Mersin Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Mersin’in yanı sıra Kuşadası, Hatay, İzmir, Adana, Silifke ve Antalya’nın tüm ilçelerinden Giritlileri Side’de buluşturan festivalde yazar söyleşileri, şeflerin Girit mutfağına özel yemek sunumu, Girit kültürünün halk oyunları ve Giritlilerin hatıraları anlatıldı. Girit kültürünün unutulmaya yüz tutmuş dil, mani ve dans unsurlarını canlandırmak için düzenlenen festival, Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden gelen turistlerin ilgisiyle karşılaştı.

"Festivale renk kattık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, festivalde Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’ya hediye takdim etti. Mersin’de yaşayan Giritlileri temsilen halk oyunları ile festivalde yer aldıklarını belirten Matyar, "Gelmekten mutluluk duyduk. Sanat topluluklarımızın bünyesinde bulunan bir halk oyunları ekibimiz, her yöreyi oynuyor. Özellikle Mersin’de bulunan Giritlilerin özel isteği üzerine biz birkaç yıldır özel günlerde Girit Halk Oyunlarını da sahneliyoruz" dedi.

Keyifli bir festival olduğunu dile getiren Matyar, "Dans etkinliklerimiz turistler tarafından da büyük ilgi gördü. Halk oyunları ekibimizle festivale renk kattık" diye konuştu. Matyar, Büyükşehir Belediyesinin sanat ekibiyle hem Mersin’de hem de Türkiye’nin her yerinde güzel etkinliklere imza atmaya devam edeceğini kaydetti.