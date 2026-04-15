Mersin Büyükşehir Belediyesi, kalite ve iş sağlığı alanındaki uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha kanıtlarken, müşteri memnuniyetine yönelik yeni belgeyle kurumsal yapısını güçlendirdi.

Hizmet kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen 'TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İkinci Gözetim Tetkiki' ile 'TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' birinci gözetim tetkikini başarıyla tamamladı. Gerçekleştirilen tetkikler sonucunda, belediyede uygulanmakta olan kalite ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliği bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Öte yandan vatandaş memnuniyetinin sistematik bir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni de alarak yönetim sistemleri altyapısını daha da güçlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemler, tanımlanmış süreçler doğrultusunda dokümante edilerek, kişilere bağlı olmayan, sürdürülebilir ve kurumsal bir yönetim yapısının güçlendirilmesini hedeflediği ifade edildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile belediyenin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla risk değerlendirmelerinin yapılmasını, çalışma ortamlarında gerekli önleyici tedbirlerin alınmasını ve personele yönelik farkındalık eğitimlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen tetkikler kapsamında belediyede uygulanan yönetim sistemleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken, süreçlerin etkinliği ve sürdürülebilirliği gözden geçirildi. Yapılan incelemelerde, belediyenin yönetim sistemleri uygulamalarının güçlü yönleri ortaya konulurken, kurumsal gelişimi destekleyecek iyileştirme alanları da belirlendi.Kalite Yönetim Sistemi tetkiki, Baş Tetkikçi Emrah Akkeçi ile tetkik görevlileri Yasemin Öztürk ve Denizhan Ambarcı tarafından gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiki ise Baş Tetkikçi Hasan Hüseyin Serin ile tetkik görevlileri Ayşe Gökbayrak Tokucu ve İlknur Özçakıroğlu tarafından yürütüldü. Tetkik sürecine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birim yöneticileri ve teknik personeli de katılım sağlayarak, yürütülen çalışmalar hakkında tetkik heyetine kapsamlı bilgiler sundu.

'Kurum içi yapılanmayı ve yatırımları sürdürülebilir bir seviyeye getirmek istiyoruz'

Dış gözlerden gelen olumlu değerlendirmeleri kıymetli bulduklarının altını çizen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, alınan belgeler ile Büyükşehir Belediyesinin kurumsallığı benimsediğini ve bunu hem dokümante edebildiklerinin hem de sahaya uyarlayabildiklerinin ispatlandığını söyledi. Kurum içi yapılanmayı daha ileri taşımak ve kente yapılacak yatırımları sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için çalışacaklarını ifade eden Tok, 'Dış göz olarak baktığınızda, Mersin Büyükşehir Belediyesinin belli bir oranda kurumsal yapıya geldiğini söylediniz. Bu bizi çok memnun etti. Başkanımız göreve geldikten sonra, kendisinin vizyonu ve yönetim anlayışı bizim asli görevimiz oldu. Başkanımızın yönetim anlayışını, daire başkanlarına, şube müdürlerine ve çalışanlarına vermesi ile bunu başardığımızı görüyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim' sözlerine yer verdi.

'Mersin Büyükşehir, kurumsal yapısını kentin tüm sınırlarına yansıtmış'

Yaptıkları tetkikin ardından açıklama yapan Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçisi Emrah Akkeçi, yalnızca kağıt üzerinde değil, sahada da sistemlerin uygulandığını belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kentin tüm sınırlarına kurumsal yapısını yansıttığını söyleyen Akkeçi, 'Biz çok memnun kaldık. Bize sahada çok şey kattı. Hem dokümantasyon başarısını hem de yapılan iyi belediyecilik uygulamalarını gördük. Bunlardan birisi Teksin Çağrı Merkezi. Bence Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir uygulama. İkincisi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi. Beni çok heyecanlandırdı. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklar için ve bu bölge için bulunmaz bir hizmet. Daha da fazla duyurulup, diğer belediyelerle iş birliği yapılıp, örnek uygulama olarak gösterilmesi gereken 2 proje' diyerek, başarılı bu projeler için tebrik etti.

Farkındalık ve üst düzey katılımın çok yüksek olduğunu da belirten Akkeçi, turizm şehri olan Mersin'de her mevsimi baz alan projelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.