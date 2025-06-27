Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin her yaz büyük ilgi gören ve dört gözle beklenen yüzme kursları, bu yıl da dopdolu başladı.MERSİN (İGFA) - 6 yaş üzeri her bireyin katılabildiği kurslar, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve eğlenmek isteyen Mersinlilere hem keyifli hem de öğretici bir alternatif sunuyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere haftada 4 gün birer saat eğitim alan kursiyerler, 2 hafta boyunca; temel yüzme tekniklerinin yanı sıra atlama, nefes kontrolü, suya alışma ve yüzme becerileri gibi birçok alanda uzman eğitmenlerden eğitim alıyor.

Okulların tatile girmesiyle birlikte enerjilerini atacak yeni yollar arayan çocuklar; bu kurs sayesinde hem yeni arkadaşlar edinip doyasıya eğleniyor, hem de sporla iç içe vakit geçiriyor. Üstelik sadece çocuklar değil; yüzme bilmeyen ve su korkusu yaşayan pek çok yetişkin de aldığı eğitimlerle cesaret kazanarak suya alışıyor ve özgürce yüzmenin tadını çıkartıyor. Olimpik havuzda kulaç atan her yaştan kursiyer yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, Mersinliler yazın en keyifli spor aktivitelerinden biriyle bu kurs sayesinde buluşuyor.

GÖKAYAZ: “KURSİYERLER 2 HAFTA BOYUNCA, GÜNDE 1 SAAT YÜZME DERSİ ALIYORLAR”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Büyükşehir’in açtığı yüzme kursunun yazın en çok talep gören kurslardan bir tanesi olduğunu kaydederek, “Okulların kapanmasıyla birlikte, Macit Özcan Spor Tesisleri’nde startımızı verdik. Bu sene de kursumuza çok yoğun bir talep var. Burada kursiyerler 2 hafta boyunca günde 1 saat yüzme dersi alıyorlar” dedi. Yüzme kursunda alanında uzman kişiler tarafından eğitim verildiğini, bunun yanı sıra cankurtaranların da her an hazır bulunduğunu sözlerine ekleyen Gökayaz; havuzun olimpik olması dolayısıyla, kursiyerlerin almış oldukları eğitimleri tam performansla sergileme imkanı bulduklarını kaydetti.

“YÜZME KURSUNDAN AİLE BOYU YARARLANABİLİRSİNİZ”

Yüzme kursu eğitimlerinin Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri verildiğini, kurstan 7’den 77’ye herkesin faydalanabileceğini aktaran Gökayaz, “Buraya çocuklarını getiren anne ve babalar, çocuklarından farklı bir kulvarda yüzme dersi alabiliyor ya da torunlarını getiren büyükanne ve dedeler de onlarla birlikte yüzebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin’i tam anlamıyla bir spor kenti yapmaya kararlıyız” sözlerine yer verdi.