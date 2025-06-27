Bandırma Belediyesi, Sıfır Atık Programı kapsamında kırsal mahallelerde zirai ilaç ambalajlarının toplanmasına yönelik temizlik çalışması başlattı.

Bandırma Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden zirai atıkların kontrol altına alınması amacıyla kırsal mahallelerde zirai ilaç ambalajlarına yönelik temizlik uygulamasını hayata geçirdi. Sıfır Atık Programı çerçevesinde yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen mahallelere yalnızca boş zirai ilaç ambalajlarının toplanacağı kırmızı atık varilleri yerleştirildi.

Projenin ilk etabında Bereketli, Yenisığırcı, Doğruca, Ömerli, Erikli, Çakıl, Yeni Ziraatli, Eski Ziraatli ve Akçapınar mahallelerinde uygulama başlatıldı. İkinci aşamada ise Kuşcenneti, Aksakal, Ergili, Karaçalılık, Doğa, Kirazlı, Yeşilçomlu, Yeni Yenice, Dedeoba, Emre ve Mahbubeler mahallelerine varillerin dağıtımı gerçekleştirildi.

Zirai ilaçlama yapılan alanlara en yakın su depoları ve ortak kullanım noktalarına yerleştirilen varillerin, sadece zirai ilaç ambalaj atıkları için kullanılacağı bildirildi.

Bandırma Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sürecin mahalle muhtarlarının desteğiyle sürdürüleceği ve toplanan atıkların lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderileceği ifade edildi. Belediyenin bu uygulamayla hem çevre kirliliğini önlemeyi hem de halk sağlığını korumayı amaçladığı belirtildi.