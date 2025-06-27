Yalova Memur-Sen İl Başkanı Halil İbrahim Özer, Ankara’da bir takım temaslarda bulundu.

Yalova Memur-Sen İl Başkanı Halil İbrahim Özer, Memur-Sen’in 30. Yıl Vefa Programı çerçevesinde Ankara’da bir dizi programa katıldı. Programlar çerçevesinde ilk olarak, Memur-Sen’in önceki genel başkanlarının da davet edildiği ’Vefa Yemeği’ne katılan Özer, burada sendikal geçmişe yönelik anlamlı bir buluşmada yer aldı. Vefa programının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen, çok sayıda bakan ve milletvekilinin de katıldığı özel programa iştirak eden Özer, Memur-Sen camiasını temsilen Yalova’yı Ankara’da temsil etti. Ankara temasları kapsamında ayrıca, toplu sözleşme süreci öncesinde gerçekleştirilen 42. Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı ile Sağlık Sen 7. Dönem 10. Başkanlar Kurulu Toplantısına katılım sağlayan Özer, burada önemli değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Ziyaret süresince Yalova’daki kamu çalışanlarının sorun ve taleplerini, genel merkeze, ilgili bakanlıklara, milletvekillerine ve bürokratik yetkililere ileten İl Başkanı Halil İbrahim Özer, bu taleplerin takipçisi olacağını vurguladı.