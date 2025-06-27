Modern ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, Karaaslan Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.KONYA (İGFA) - İlçe genelinde yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam eden Karatay Belediyesi yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Bu kapsamda, Karaaslan Mahallesi’nde başlatılan sıcak asfalt serimi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Altyapı hazırlıklarının yürütüldüğü Hasan Hüseyin Varol Caddesi’nin Kosova Caddesi’ne bağlantısını sağlayan 1100 metrelik yol hattında sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Hasan Hüseyin Varol Caddesi’nin devamı olan Şelale Caddesi boyunca uzanan 1600 metrelik güzergahta ise sathi kaplama çalışması yapılacak.

KILCA: ASFALT MESAİMİZ HIZ KESMİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karaaslan Mahallesi’nde devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Kılca; “İlçemizin dört bir yanında planlı bir şekilde hayata geçirdiğimiz alt ve üstyapı yatırımlarıyla Karatay’ın ulaşım standartlarını her geçen gün yükseltiyoruz. Altyapısı tamamlanan mahalle yollarını sıcak asfaltla buluşturarak ulaşımı hem daha güvenli hem de daha konforlu hale getiriyoruz. Karaaslan Mahallemizde de ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Hasan Hüseyin Varol ve Kosova Caddeleri’ni sıcak asfaltla kaplıyoruz. Bu caddelere bağlantılı yolları da sathi kaplama yöntemiyle tamamlayacağız.” dedi.

KARATAY’IN GELECEĞİNİ GÜÇLÜ ADIMLARLA İNŞA EDİYORUZ

Karatay’ın gelişimi için yapılan yatırımların sadece bugünü değil, geleceği de inşa ettiğini belirten Başkan Kılca şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, ulaşımı rahatlatacak her projeye büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Karatay Belediyesi olarak yalnızca merkezde değil, tüm mahallelerimizde eşit ve kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz. Bu düşüncelerle Karaaslan Mahallemize kazandırdığımız asfalt hizmetinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."