Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gülnar’da hizmete sunduğu öğrenci yurdu ve konukevinin, ilçedeki eğitim hayatına katkı sağladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin Gülnar’da hizmete sunduğu öğrenci yurdu ve konukevi, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılarken, ilçenin sosyal yapısı ve eğitim hayatına da katkı sağlıyor. Toplam 137 kişilik kapasiteye sahip tesis, 85 kişilik kız öğrenci yurdu ve 52 kişilik konukevinden oluşuyor. Öğrencilere yalnızca barınma değil, aynı zamanda konforlu ve destekleyici yaşam alanı da sunuluyor. Yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği düzenli olarak verilirken çamaşırhane, ütü hizmeti, 7/24 sıcak su, internet, ısınma, çalışma odaları ve bahçede yer alan spor alanları da hizmetler arasında yer alıyor. Hizmet sayesinde öğrenci sayısında artış olurken, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan da canlılık yaşanmaya başladığı ifade edildi.

"Üniversiteli öğrenci sayısında önemli bir artış yaşandı"

’En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır’ ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Yurt Müdürü Arife Çelik, "İmkanları sınırlı küçük bir ilçe olan Gülnar’da üniversiteli öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. 85 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdumuz ve 52 kişi kapasiteli konuk evimizde kahvaltı, akşam yemeği, ısınma, çamaşır ve ütü hizmeti, 7/24 sıcak su, çalışma salonları gibi temel ihtiyaçların yanı sıra odalarda televizyon ve internet gibi imkanlarla öğrencilerimizin keyifli vakit geçirmesini sağlıyoruz. Ayrıca bahçemizde spor alanlarımız mevcut" dedi.

Yurdun açılmasının ardından ilçedeki üniversiteli öğrenci sayısında önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Çelik, bu gelişmenin Gülnar’ın sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına da olumlu katkı sunduğunu ifade etti. Çelik, öğrenci dostu bir belediye olarak, gençlere geleceklerini şekillendirmesinde ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Ailemizin aklı bizde kalmıyor"

Öğrenci yurdundan faydalanan Safa Baloğlu, yurdun dolu olmasından kaynaklı kaydolabilmek için bir süre beklemek zorunda kaldığını söyledi. Baloğlu, "Buraya gelmeden önce otelde kalmak zorunda kaldım. Benim için çok zor geçti" diye konuştu. Öğrencilerden Ali Torun da güvenlik ve yemek açısından hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek, yurdun aynı zamanda bütçe dostu olduğunu kaydetti.

Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden Cansu Doğan ise "Burası benim için sadece barınma yeri değil, aynı zamanda aile ortamı sunuyor. Ailemin de içinin daha rahat olduğunu hissedebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Yurdun ücretinin makul olmasının bütçelerine katkı sağladığını vurgulayan Özge Düzgün de bu sayede eğitim masraflarına daha fazla bütçe ayırabildiklerini aktardı.